Slik blir Sommerro-hotellet i gamle Oslo Lysverker

Etter nyttår starter restaureringen og ombyggingen som skal gi kvartalet i Sommerogaten 1, tidligere Oslo Lysverker, en ny storhetstid. Våren 2021 åpner det igjen som prosjekt Sommerro, med hotell, boliger, restauranter og kulturscene. Vestkantbadet bevares. Det samme gjør kunst, arkitektur og detaljer fra interiøret. Målet er å blåse nytt liv i en unik del av norsk designhistorie, og åpne dørene for et bredt publikum.

– Dette bygget er en skatt. «LYS, KRAFT, VARME» er hugget inn i steinen ved inngangen, og jeg lover at når dette bygget gjenoppstår våren 2021, vil det stråle langt utover by- og landegrenser. Vi vil gi nytt liv til Solli plass, og i tillegg skape en ny stolthet for norske arkitektur- og designstorheter, sier Petter A. Stordalen, grunnlegger av Nordic Hotels & Resorts, og en av byggets eiere.

Prosjekt Sommerro vil bestå av et hotell, med tilhørende villa, på totalt 252 rom og suiter, flere barer og spisesteder, inkludert en sirkelformet takrestaurant på over to etasjer, som får utsikt over hele byen. Kvartalet vil også inneholde 80 leiligheter og en kulturscene som rommer 700 personer.

Vestkantbadet lever videre

Vestkantbadet bevares. Bassenget skal drives av hotellet, men være åpent for publikum – så det vil fortsatt være mulighet for å ta sitt faste morgenbad der, som i dag. I tillegg får hotellet et eget svømmebasseng på taket, som Oslos eneste takterrasse med bademuligheter. Mellom byggene kommer grøntområder og små torg. Det tidligere gule ambassadebygget i Inkognitogata skal restaureres, med 16 suiter til utleie.

– Fra å være et lukket kontorbygg med adgangskontroll, vil dette viktige kulturminnet bli åpent og tilgjengelig, og preget av liv og aktivitet. Nybyggene på baksiden vil bygge opp under dette – og kvartalet vil åpnes opp. Det er meningsfylt og spennende å få frem fra glemselen de unike elementene og de mange historiene som sitter i veggene her. Dette er et prosjekt med like mye kjærlighet for det som har vært, som entusiasme for hva det kan bli, sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm.

Tett samarbeid med byantikvaren

Bygget fra 1931 er tegnet av arkitektduoen Andreas Bjercke og Georg Eliassen, som også sto bak blant annet Sjømannsskolen, Jernbanetorget 2 (det tidligere hovedkontoret for Den norske amerikalinje) og hovedbygningen til Norsk Folkemuseum. Bjercke og Eliassen tegnet også Oslo Rådhus, sammen med Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. Billedhugger Asbjørg Borgfelt og maleren Per Krogh har stått for utsmykkinger. Eierne har som mål å bevare mest mulig av det som har kulturhistorisk verdi, og skape et mest mulig tidsriktig interiør. Samarbeidet med byantikvaren er tett og fruktbart.

– Vi har hatt et veldig godt og konstruktivt samarbeid med eiere og arkitekter så langt, og gleder oss til en spennende videreføring, frem til hotellet står ferdig. En vellykket gjenbruk av denne typen eiendom er avhengig av at eieren ser de eksisterende kvalitetene, og bygger videre på det, og ikke minst at man bruker dyktige fagfolk i alle ledd av prosessen. Her må man ha god kontroll på gjennomføringen, sier byantikvar Janne Wilberg.

Internasjonale designtalenter vil kaste nytt lys over norsk design

Det er Alice Lund og Adam Greco fra GrecoDeco som skal designe interiøret, i tett samarbeid med arkitektkontoret LPO Arkitekter. Den prisvinnende duoen er kjent for sitt detaljrike og gjennomarbeidede designarbeid, som kaster glans over gamle perler. De har blant annet stått bak London-hotellet The Ned, som åpnet i 2017, der ærverdige Midland Banks lokaler nå er blitt et av byens mest populære samlingspunkter.

Lund og Greco har startet en omfattende research i norsk arkitektur og design fra mellomkrigstiden. De har reist landet rundt og dypdykket i Nasjonalmuseets arkiver. Sammen har de pekt ut fire hovedinspirasjonskilder; interiør og utsmykking fra Oslo Rådhus, mønster og farger fra kunstneren og designeren Gerhard Munthe, skandinavisk art deco og europeisk funksjonalisme.

Klokken i lobbyen blir sentral når hotellet åpner. Fotograf: Chris Aadland. Freskoen til Per Krogh i den gamle ekspedisjonshallen til Oslo Lysverker. Fotograf: Roberto di Trani. Det gule ambassadebygget blir forvandlet til en villa med 16 suiter for utleie. Fotograf: Roberto di Trani. Art Deco-trappen i Oslo Lysverker-bygget skal bevares. Fotograf: Chris Aadland. Stjerneduoen GrecoDeco skal innrede hotellet Sommerro. Fotograf: Chris Aadland. Art deco-trappen i Oslo Lysverker. Fotograf: Roberto di Trani. Petter Stordalen lover at Vestkanbadet skal bevares og åpnes igjen våren 2021. Fotograf: Chris Aadland. Fasaden er utsmykket med verdiordene til Oslo Lysverker. Fotograf: Chris Aadland. Lobbyen i det gamle Oslo Lysverker-bygget er spektakulær, og vil bli bevart. Fotograf: Roberto di Trani.

Fakta

Hotellet heter Sommerro

Eiere av bygget er Strawberry Brothers 40%, Aspelin Ramm 40% og Høegh Eiendom 20%

Hotellet skal driftes av Nordic Hotels & Resorts

Sterkt fokus på helse og trening. Vestkantbadet blir restaurert med basseng og badstuer, med flere behandlingsrom og et stort treningssenter for medlemmer.

Frogners første takterrasse med basseng, restaurant og bar

En kulturscene for opptil 700 gjester

Eventsal for opptil 250 personer og flere styrerom

4 restauranter og 3 barer

Co-working-fasiliteter

En tilhørende villa med 16 suiter

236 hotellrom som består av flere kategorier

Bygget og interiøret er fra art deco-perioden 1925-1935

Arkitekter er LPO Arkitekter

Interiørdesignere er GrecoDeco

Toppfoto: Gamle Oslo Lysverker i Sommerrogaten på Solli plass. Fotograf: Roberto di Trani.