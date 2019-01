Årets medarbeider i Nordic Choice Hotels jobber hos Comfort

Forrige helg gikk Nordic Choice Hotels’ årlige Vinterkonferanse av stabelen i Stockholm, hvor 3000 av hotellkonsernets medarbeidere i Norden samles til inspirasjon og utmerkelser. En av de mest prestisjefylte prisene, Employee of the Year, gikk til Comfort Hotel Xpress Youngstorgets stjerne, Asif Fazli, som har en sterk historie med seg i bagasjen.

Hvert år samles medarbeidere fra Nordic Choices 197 hoteller i Stockholm, en tradisjon med formål om å skape en vinnende bedriftskultur. I år var temaet for helgen Rebels by Choice, og som de ekte rebellene Comfort Hotel er, markerte de seg med både vinnere og nominerte i flere kategorier. En av de gjeveste prisene som deles ut, er Employee of the year, hvor årets medarbeider blant 16.500 ansatte skal kåres. I år var det altså Asif Fazli som gikk av med seieren, og nominasjonsteksten vitner om en medarbeider som alltid yter det lille ekstra:

Asif jobber i Barception og er en fantastisk serviceperson som daglig setter seg egne salgsmål basert på hvilke gjester vi har på huset. På vei til jobb leser han Oslo-blogger for å være 100% oppdatert på hva som skjer i byen under vakten hans. Han vet når han skal selge craft beer, når han skal sette ekstra rosé på kjøla og om vi bør lage ekstra egg/bacon sandwicher på en søndag. I Barception er det ingen som slår Asif. Asif stiller alltid opp for alle på jobben, han leverer det lille ekstra hver eneste vakt. Han jobber som frivillig for Røde Kors, han har en drøm om å skrive bok – og jobber på manus ved siden av full jobb på Comfort Hotel Xpress Youngstorget.

Prisen ble overrakt Asif Fazli personlig av Petter Stordalen, på scenen under Vinterkonferansen, og sammen med fantastisk fine ord, fikk alle i salen også høre Asifs sterke historie, fortalt av Stordalen.

Fazli er født i India, med indisk-spansk mor og afghansk-tyrkisk far. Da han var seks år, reiste de på ferie til Afghanistan, og akkurat da brøt krigen ut. Faren ble fengslet og senere drept. Moren ble syk, og den unge Asif jobbet for å brødfø familien fra han var seks år gammel. Han kom til Norge som enslig flyktning 16 år gammel, og har nå, ellerve år senere, lykkes med å få til en familiegjenforening for sine søsken, da moren døde samme år som han kom til Norge.

– Å ha Asif som ansatt på hotellet betyr svært mye. Han er en rollemodell og en inspirasjonskilde for alle ansatte, på både hotellet og i resten av kjeden vår. Vi er enormt stolte av å ha en som ham med på laget vårt, sier Espen Ravnå, General Manager på Comfort Hotel Xpress Youngstorget.

Under det som var en stor dag for Comfort Hotel, stakk også Comfort Hotel Göteborg av med prisen for WeCare Hotel of the Year. WeCare er navnet på konsernets arbeid innenfor samfunnsansvar, og hotellet har virkelig tatt bærekraft inn i sin kjerne. Comfort Hotel Trondheim vant Comfort Hotel of the Year, og i tillegg var hotellsjef Petter Kristiansen fra Comfort Hotel Karl Johan nominert til General Manager of the Year.

– 2018 har virkelig vært Comfort Hotels år, og jeg er utrolig stolt over hva vi har oppnådd gjennom året som er gått. At vi stikker av med prisen for både Employee of the Year og årets WeCare-hotell, samt har én nominert i kategorien General Manager of the Year, viser at vi virkelig har de beste talentene og lederne, som både inspirerer, motiverer og jobber knallhardt med å holde vårt gjesteløfte hver eneste dag, sier Anna Spjuth, Senior Vice President for Comfort Hotel.

Comfort Hotel stakk av med følgende priser under Vinterkonferansen 12. 13. januar 2019:

EMPLOYEE OF THE YEAR

Asif Fazli, Comfort Hotel Xpress Youngstorget

WECARE HOTEL OF THE YEAR

Comfort Hotel Gøteborg

COMFORT HOTEL OF THE YEAR

Comfort Hotel Trondheim

Foto: Asif Fazli ble kåret til Årets medarbeider i Nordic Choice Hotels under Vinterkonferansen 2019. Foto fra Comfort Hotel.