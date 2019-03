Ny internasjonal satsing: Norway Home of Skiing

Alpinco er i oppstarten av et nytt samarbeid med Norway Home Of Skiing (NHOS) og en internasjonal nylansering av begge parters destinasjoner: Hafjell og Kvitfjell. Norway Home of Skiing, er en salgs- og markedsorganisasjon, der norske alpindestinasjoner samarbeider og operer sammen på et antall internasjonale markeder.

Gjennom vintersesongen 2017/18 genererte NHOS 81.000 gjestenetter og 208.000 millioner kroner i omsetning til sine norske destinasjoner, heter det i en pressemelding.

– Norway Home of Skiing er godt etablert i Storbritannia og Nederland, og har i en årrekke sendt gjester til norske anlegg. Interessen for alpin skikjøring er stor i begge disse landene, der flere har fått øynene opp for norske skidestinasjoner som et godt alternativ til alpene, sier Odd Stensrud, daglig leder i Alpinco.

– Det at vi nå får vi muligheten til å gå inn i et velfungerende apparat, i et samarbeid med flere norske alpindestinasjoner, gir oss en kickstart på disse markedene. For Alpinco ville det vært krevende å gå inn på disse markedene på egenhånd, fortsetter han.

NHOS har allerede et samarbeid med for eksempel Geilo, Norefjell, Myrkdalen, Narvik og Beitostølen. Alpinco er veldig fornøyd med å bli en del av en så stor aktør for norske alpinanlegg, og mener det vil ha stor betydning for den internasjonale veksten

til Hafjell og Kvitfjell.

– NHOS er også godt fornøyd med det nye samarbeidet og vår nye partner, sier Trevor De Villiers, CEO i NHOS.

– Det er med stor glede vi går inn i samarbeidet med Alpinco, med destinasjonene Hafjell og Kvitfjell, som gjør at NHOS kan presentere to nye anlegg i verdensklasse.

– Å ha Kvitfjell Alpinanlegg, Norges hjem for World Cup, og det fantastiske anlegget Hafjell, som var vert for mange av de olympiske vintergrenene i 1994, som en del av vår familie, gir oss en portefølje som virkelig bringer konkurranse internasjonalt, fortsetter De Villiers.

Han forteller videre at anleggene til Alpinco gir noe ekstra for den internasjonale gjesten. Her har man kort reisevei, med direkte tog fra Gardermoen til Lillehammer stasjon (med avgang hver time), nydelig skikjøring og et stort tilbud av aktiviteter, som Hunderfossen Vinterpark, med et eget ishotell, olympisk bob og akebane, nærhet til sjarmerende Lillehammer og et stort utvalg av overnattingsmuligheter, alt fra boutique-hotell til luksushytter.

Viktig for Hafjell og Kvitfjell

Alpinco planlegger utbygging av et stort antall utleiesenger i årene som kommer. Mulighetene som ligger i nye markeder vil være avgjørende for å få god økonomi i nye prosjekter. For å sikre god vekst, er de avhengige av en større andel utenlandske gjester, som fyller anleggene i midtuke, og i stillere perioder.

Selskapet har stor tro på at samarbeidet med NHOS vil ha positiv effekt, også for hotellene i Hafjell og Kvitfjell. Spesielt de engelske gjestene etterspør hotell i større grad enn utleiehytter når de er på skiferie.

– De engelske gjestene etterspør skiskole, aktiviteter og utflukter til andre attraksjoner. Dette gir selvsagt gode ringvirkninger ,også utover virksomheten i anleggene, avslutter Stensrud.

Foto: Trevor De Villiers, CEO i Norway Home of Skiing. Foto fra Alpinco.