Den Norske Turistforening Årets Reiselivsmarkedsfører 2016

Den Norske Turistforening (DNT) stakk av med den største prisen av dem alle, Årets Reiselivsmarkedsfører 2016, da HSMAI hedret reiselivsbransjen i Operaen i Bjørvika onsdag kveld, der også Morten Thorvaldsen ble utnevnt til CHS Honorary Member. Olle Aulin (28), direktør Thon Hotel Stavanger, ble kåret til Årets Unge Hoteliér, og Nadia Benouddane (30), F&B Manager Clarion Hotel Air, Clarion Hotel Stavanger og Clarion Hotel Energy, stakk av med prisen som Årets Unge Leder i Reisebransjen 2016. Ingunn Hofseth, HSMAI Region Europes administrerende direktør, ble i tillegg belønnet med HSMAIs ærespris.

Prisutdelingen, som fant sted i en fullspekket operasal, samlet aktører fra hele Reiselivs-Norge, til et fyrverkeri av et show, og kulinariske overraskelser, under kyndig ledelse av konferansier Hans-Petter Nygård-Hansen, gründer og prisbelønnet blogger.

– At det skulle bli DNT som kapret den gjeveste prisen, som Årets Reiselivsmarkedsfører, er ikke så overraskende, om man ser nærmere på hva de har utrettet, sier Linda Ramberg, prosjektleder for HSMAI-prisene.

– Den Norske Turistforening har gjennomført en formidabel snuoperasjon i kommunikasjonsarbeidet sitt, og har overkommet mange hindre, gjennom bruk av nye medier og kommunikasjonsformer, fortsetter hun.

– Ellers har nivået på de innsendte arbeidene vært imponerende høyt, noe som også gjelder kandidatene til Årets Unge Hoteliér og Årets Unge Leder i Reisebransjen, som også ble kåret i Operaen.

Mer om disse i denne artikkelen.

Morten Thorvaldsen æresmedlem av Cornell University

I løpet av prisfesten ble det også bekjentgjort at konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen, er utnevnt til æresmedlem av den prestisjefylte hotellskolen, Cornell University. Morten Thorvaldsen har blitt utnevnt til CHS Honorary Member.

– Jeg er svært takknemlig over å motta denne utnevnelsen. Det er hyggelig at arbeidet med unge ledere og unge medarbeidere blir satt pris på. Det er viktig å videreutvikle unge talenter i reiselivsbransjen, en bransje hvor jeg selv har jobbet i mer enn 37 år. Dette er noe jeg virkelig brenner for, og at dette blir verdsatt internasjonalt er stort for meg, sier Morten Thorvaldsen, som har vært med på å bidra fra starten, i 2003, av kåringene av HSMAIs aktivitet, Årets Unge Hoteliér og Årets Unge Leder i Reiselivet, hvor vinnere som premie har deltatt på General Manager Program (GMP) ved Cornell Hotel School. I tillegg har han sørget for at en direktør fra Thon Hotels årlig har fått anledning til å delta på GMP-studiet.

Cornell University er en internasjonal hotellskole i USA, som ble etablert i 1922. Universitetet ligger i New York, og Cornell Hotel Society er et anerkjent alumninettverk.

– Dette er en internasjonal pris i vår bransje, og det betyr selvfølgelig ekstra mye at det er professorer og Cornell-styret som har valgt meg ut. En leder må bry seg, både om jobben og medarbeiderne – og skape arbeidsglede, og det er givende for meg å kunne tilrettelegge for unge som ønsker å jobbe innen reiseliv, på restauranter og i hotellnæringen, sier Thorvaldsen.

Siden 2009 har hann vært visepresident i NHO Reiseliv, og i 2014 ble han tildelt HSMAI Veiviserpris, for innsatsen han har gjort i bransjen. Morten Thorvaldsen har vært konserndirektør for hotell og restaurant i Olav Thon Gruppen i 28 år.

Vinnere

Årets Reiselivsmarkedsfører 2016 – Ferdaskrinet

Årets Reiselivsmarkedsfører er Den Norske Turistforening (DNT)

Juryens begrunnelse:

Årets Reiselivsmarkedsfører har gjort en stor snuoperasjon vi sjeldent ser i sin markedstenkning og -kommunikasjon – fra å være produktorientert til å bli opplevelsesorientert. Vinneren av Ferdaskrinet har gjort som Espen Askeladd – de har samlet støtte fra mange hjelpere og nye målgrupper, de har overvunnet mange barrierer og har gått mange mil. Eller rettere sagt, de har fått andre til å gå mange mil gjennom å ta i bruk nye medier og kommunisert med målgrupper som vanskelig lar seg engasjere på dette feltet. De har til de grader klart å få oppmerksomheten til målgruppen med en morsom vri i sin kommunikasjon, kreativitet og kan dokumentere dette gjennom mange klikk, mye besøk på deres overnattingssteder og mange nye medlemmer. Hvem har fått den norske befolkningen til å gå uendelig mange mil? Vinneren er selvfølgelig Den Norske Turistforening. HSMAI gratulerer!

HSMAI Veiviser 2016

Vinner: THE THIEF

Juryens begrunnelse:

Vinneren har turt å tenke nytt og har gjort noen modige valg helt fra ide til gjennomføringen. Det var mange som trodde det var galskap både internt og eksternt når ideen begynte å ta form. De har alltid hatt troen og fokus på egne mål. Gjennom et sterkt teamarbeid har de evnet å tenke nytt, stort og på et helt nytt nivå innenfor norsk reiseliv. Vinneren har markert seg med å levere høy service og kvalitet i verdensklasse i tillegg til et positivt økonomisk resultat. Vinneren har arbeidet målrettet med internasjonalt fokus fra oppstarten og har i dag over 70 % av gjestene fra utlandet. Vinneren har også vært en veiviser ved å utnytte mulighetene innenfor aktiv bruk av PR og sosiale medier. De som har stjålet årets pris er noen ordentlige tyver. Hvem andre fortjener prisen som årets veiviser mer enn Tyvene på Tjuvholmen. Vi gratulerer årets veiviser THE THIEF.

Sosiale medier – kampanjer og aktiviteter

Gull: Nettbuss

Hederlig omtale: Den Norske Turistforening

Juryens begrunnelse:

Gullvinneren i kategorien sosiale medier kampanjer og aktiviteter har klart å utnytte sosiale mediet særegenhet på en utmerket måte. De har klart å kombinere flere forhold: – morsom og kul, og med et fokus på produktet. I tillegg har vinneren klart å oppnå fantastiske resultater med hundretusener av klikk og handlinger. Vinneren har også klart og tydelig differensiere seg fra sin største konkurrent – toget. Vinneren i kategorien er Nettbuss. HSMAI gratulerer.

Sosiale medier – Kundeservice

Gull: Fursetgruppen Restaurant Group

Juryens begrunnelse:

Gullvinneren i kategorien sosiale medier kundeservice er en av de beste i sin klasse. De har klart å få knytte sin unike historie med et uttrykk hvor vinneren bygger en klar bro mellom historien og dagens moderne virkelighet og kontekst. Ved åpningen av nyetableringen har de klart å svare på omverdenens tilbakemeldinger på en meget god måte gjennom raske og gode svar. Dette gav mye god PR for Grand Cafe. Vinneren er Fursetgruppen. HSMAI gratulerer.

Beste lavbudsjett-kampanje

Gull: Norwegian

Hederlig omtale: Flytoget

Juryens begrunnelse:

Å skape en kampanje med begrensede midler er aldri lett. I denne kategorien kan små som store selskaper ta med seg prisen. Årets vinner viser til gangs at man kan få mye ut av lite. Det handler om å tenke smart, utnytte muligheter og kanaler, og være god på timing og ha guts til å gjennomføre. Årets vinner er Norwegian med Brad er singel. HSMAI gratulerer!

Årets PR-aktivitet

Gull: Scandic Hotels

Hederlig omtale: Hurtigruten

Juryens begrunnelse:

Kategoriens vinner bruker PR som en integrert del av markedsføringen, hvor det å bygge preferanser for bedriften gjennom å sette dagsorden, skape engasjement og involvering hos målgruppen, er vektlagt på en positiv måte. Vinneren har et budskap som tydelig synliggjøres, gjennom kreativ og utradisjonell bruk av virkemidler og budskap. Juryen er imponert over vinnerens evne til å bruke PR, og gjennom dette befeste sin posisjon som en ledende hotellkjede i Norge. Vinneren er Scandic Hotels. HSMAI gratulerer!

Visuell identitet

Gull: Hotel Christiania Teater og Restaurant Teatro

Hederlig omtale: Fursetgruppen Restaurant Group

Juryens begrunnelse:

Det å ivareta historien og bygge videre på denne, har vært en viktig del i utviklingen av bedriftens visuelle identitet. Det har blitt skapt et helhetlig uttrykk mellom det særegne interiøret og de ulike profilelementene, noe bedriften har klart på en innbydende og faglig godt forankret måte. Den visuelle identiteten underbygger vinnerens etterlatte inntrykk og skaper gjenkjennelse i alle kanaler. Vinneren er Hotel Christiania Teater og hotellrestaurant/bar Teatro. HSMAI gratulerer!

Årets innovative produktutvikler

Gull: Dyreparken i Kristiansand

Juryens begrunnelse:

Innovasjon har mange definisjoner, men i bunn og grunn betyr det å skape noe nytt til det bedre og som er verdiskapende for bedriften. Vinneren av Årets innovative produktutvikler har virkelig evnet å ta i bruk dypere kundeinnsikt og mobilteknologi for å gi gjesten det de vil ha og ikke nødvendigvis det de trodde gjesten ville ha. Vinneren har turt å eksperimentere og gå nye veier. Juryen er spesielt imponert over evnen til å samarbeide på helt nye måter. Denne samarbeidsmodell tilgjengeliggjør sofistikert infrastruktur og kompetanse for datainnsamling og analyse, som mindre aktører i reiseliv og opplevelsesbransjen ikke kunne etablert på egenhånd. Datainnsamlingen har ikke kun gjort markedsføringen mer treffsikker, men har økt investering i nye produkter som har forsterket kundetilfredsheten og gjenbesøksgraden. Parken har rett og slett blitt blitt et enda bedre sted å være og det blir det penger av. Vinneren av årets innovative produktutvikling er: Kristiansand Dyrepark. HSMAI gratulerer!

Kampanjer

Gull: Den Norske Turistforening

Hederlig omtale: Nettbus

Hederlig omtale: Norwegian

Juryens begrunnelse:

Dagens mediebilde kanskje mer komplisert enn noen gang. Det å treffe med en kampanje og ikke minst oppnå de planlagte resultatene er noe som kjennetegner en dyktig markedsfører og kommunikator. Klarer man i tillegg å engasjerer på tvers av alle aldre kan det betegnes som en suksess. Vinneren av kategorien har lykkes med dette. De opererer i et marked med stor konkurranse om oppmerksomhet fra mange hold. Kampanjen er basert på en god idé, med et tydelig budskap, og evner å skape oppmerksomhet, begeistring og preferanse hos de små forbrukerne. Til tross for sine høye alder på nesten 150 år klarer vinneren å engasjere nærmere 280.000 mennesker hvert år med naturopplevelser for livet. Vinneren er DNT med kampanjen Verdens største lekeland. HSMAI gratulerer!

Den digitale kundereisen

Gull: Dyreparken i Kristiansand

Hederlig omtale: Fursetgruppen Restaurant Group

Juryens begrunnelse:

Å ta vare på kunden før under og etter kjøp er viktig. Bruken av ny teknologi gjør at bedrifter kan ta nytte av innsikt og informasjon for å forbedre seg, men også bruke informasjonen til fordel for kundene. Årets vinner av den digitale kundereisen har valgt å satse på nyere teknologi, samarbeide med andre for å få mest mulig ut av denne teknologien og de har turt å gjøre noe som få andre har prøvd i Norge før i denne skalaen. De hatt stort fokus på hvordan de kan forutse kundens adferdsmønster og som de sier selv: Gå fra flaks til peiling. Gjennom bedre faktagrunnlag og analyse har de dannet grunnlag for å øke kundetilfredshet og kundeinnsikt, samt optimalisere drift og investeringer. Årets vinner av kategorien Den digitale kundereisen er Dyreparken i Kristiansand med InFuture og fluxLoop AS. HSMAI gratulerer!

Årets merkevarebygger

Gull: Flytoget

Hederlig omtale: Scandic Hotels

Juryens begrunnelse:

Årets Merkevarebygger har ikke bare gjort en solid jobb i 2016, men viser at de bygger sin merkevare på langsiktige, ærlige og gode strategier. I motsetning til mye annen reklame som ofte må glorifisere sannheten litt for at reklamen skal bli spennende nok, har vinneren i 2016 utviklet et nytt kommunikasjonskonsept som ikke lover mer enn det holder, samtidig som innholdet likevel er mer enn godt nok for å sette tydelige spor. Vi lar oss også imponere av svært høy håndverksmessig kvalitet. Og det er mer. Vinneren tar godt samfunnsansvar. Ikke i markedsavdelingen. Ikke for PR’s skyld. Men fullstendig integrert for medarbeidernes, kundenes og verdens skyld. Slik skal det gjøres! HSMAI gratulerer!

Sosialt ansvar

Gull: Scandic Hotels

Hederlig omtale: Flytoget

Hederlig omtale: Nordic Choice Hotels

Juryens begrunnelse:

Det er svært vanskelig å velge en vinner. Både fordi alle initiativer er positive og fordi mange av bidragene er vanskelige å sammenligne. Årets vinner scorer spesielt høyt på målrettet innsats og resultatorientert samfunnsansvar som er helintegrert i bedriftens drift. Vinneren viser også god stamina og jager godt samfunnsansvar år etter år. Årets bidrag er et kinderegg som gavner bedriften, verden og folk på gata. Ansvaret de tar handler om å redusere matsvinn og selge videre maten som likevel blir til overs til en rimelig penge. Keep up the good work! HSMAI gratulerer Scandic Hotels!

Content marketing

Gull: Destinasjon Trysil

Hederlig omtale: Ving

Juryens begrunnelse:

Årets vinner av kategorien Content Marketing vil være til inspirasjon og læringskilde for store og små reiselivsaktører rundt omkring i Norges land. For selv med små budsjetter og uten byråhjelp har vinneren oppnådd særdeles gode resultater. Aktøren har stått overfor et velkjent problem innen turisme. Hvordan gjøre en destinasjon som kun er kjent for en sesong – til å bli en helårsdestinasjon? Ved bevisst satsning på egenprodusert innhold og aktiv bruk av digitale kanaler har vinneren evnet å skape oppmerksomhet og interesse for sitt tilbud. Resultatet har vært at turiststrømmen har økt formidabelt både til beins og på sykkel. Årets vinner av Content Marketing er Destinasjon Trysil. HSMAI gratulerer!

Reklamefilm i tradisjonelle medier

Gull: Flytoget AS

Hederlig omtale: NSB

Juryens begrunnelse:

I en kategori med flere gode jobber samlet juryen seg raskt rundt et bidrag. Årets vinner er konsistente i sitt budskap, og budskapet bidrar til å befeste selskapets posisjon. De fortsetter å gjøre sitt funksjonelle budskap så emosjonelt som mulig. Gjennom filmen viser de på en varm måte hvor fint det er når ting virkelig går på skinner. Juryen liker måten vinneren presenterer den emosjonelle siden av å innta Flytog-modus og gratulerer verdens raskeste flytog med seieren. HSMAI gratulerer Flytoget!

Reklamefilm i nye medier

Gull: Ving

Juryens begrunnelse:

En reklamefilm i dag er ikke hva det var i går. Stadig færre ser på lineær tv og det er vanskelig trenge gjennom mediestøyen. Årets vinner er en aktør som har gått nye veier. Med løsninger og innhold har man utnyttet de digitale medienes funksjoner på en ny og smart måte. Dette for å gjøre innholdet som presenteres så relevant og treffsikkert som mulig. Løsningen kan inspirere og motivere andre aktører til både å tenke nytt og enda mer målgruppetilpasset. Resultatet har blitt at enda flere har fått reiselyst. Helt fra Sørlandet til Nord-Norge. Årets vinner i kategorien Reklamefilm nye medier er VING. HSMAI gratulerer!

HSMAIs ærespris til Ingunn Hofseth

Midt i prisfesten vartet juryen opp med en overraskelse, også for HSMAIs administrerende direktør Ingunn Hofseth.

– Styret i HSMAI har besluttet å dele ut HSMAIs ærespris. Dette er en pris som deles ut når noen virkelig har gjort en innsats for norsk reiselivsnæring. Jeg minner om at blant annet Jan Rivelsrud, Ricas grunnlegger, og Dronning Sonja har mottatt prisen tidligere, sa jurymedlem Bård Tronvoll, professor i markedsføring, Høgskolen i Hedmark og Karlstads universitet, og fortsatte:

– Årets prisvinner står ikke tilbake for disse kandidatene. Prisvinneren har jobbet i reiselivsnæringen i en mannsalder, eller rettere sagt en kvinnealder, og gjort en utrettelig innsats og hatt en stå på-vilje utenom det vanlige. Jeg ble kjent med vinneren i 1993, og vi har holdt kontakten hele denne tiden, så jeg vet hvilken enorm innsats hun har lagt ned for å fremme reiselivsnæringen.

– Jeg har spurt noen av de andre i styret om hva de kan fortelle om prisvinneren. Markedsdirektøren i Avis, Morten Torp, kan han fortelle at vinneren «har stått på for norsk og europeisk reiseliv i en årrekke med det mål å skape en enda bedre bransje». Han sier videre at «[…] hun har vært målrettet, og har ikke gitt opp håpet, til tross motbakker underveis. Hun vil alle godt, og er en verdensmester i å fremsnakke kolleger i bransjen. Rett og slett imponerende innsats».

– Hotellsjef ved Norefjell Ski & Spa, Isabell Olsen, sier at vinneren «[…] er en positiv, omtenksom dame, som fremsnakker alle rundt seg. Hun benytter ethvert ledig øyeblikk til å skape engasjement. For vinneren er jobben en livsstil, og ikke en 8-16-jobb». Fra en annen hotellrepresentant, Siv Christensen fra Scandic Hotels, fikk jeg vite at vinneren «[…] har en stå på-vilje uten sidestykke, og bidrar til økt kompetanse og samarbeid innad i norsk reiselivsbransje». Siv sier videre at «[…] vinneren har også bidratt på det europeiske markedet, noe som har resultert i et sterkt nettverk, med enorm kunnskap, som vi i Norge nyter godt av», fortalte Tronvoll videre.

– Som dere forstår, er det mange som setter pris på vinneren og hennes stå på-vilje, gode humør og vilje til å fremme andre og reiselivsnæringen i sin helhet. Styret ønsker å fremme en helt spesiell kandidat til vinneren av HSMAIs ærespris. Vinneren er Ingunn Hofseth.

– Juryen stiller seg bak styrets uttalelser og vil spesielt vektlegge at prisen skal gå til en sentral person i reiselivet gjennom mange år. Det er en uredd person som stiller sin organisasjon til rådighet for nettverkssamlinger, diskusjoner, heder og fest. Prisvinneren har alltid fokus på andre, og har vært med på å løfte norsk reiseliv. Juryen mener derfor at dette er en person som virkelig fortjener HSMAIs hederspris, sier Per-Arne Tuftin, direktør i Forum for Reiseliv.

– Dette var en hyggelig, men helt uventet, overraskelse, sier prisvinneren selv.

– Jeg var i Amsterdam da juryeringen fant sted i Norge, så her er jeg blitt lurt! Det fantes ikke spor av dette i kjøreplanen. Det skulle kanskje være unødvendig å nevne det, men jeg er dypt rørt og takknemlig over æren, forteller Ingunn Hofseth.

Juryen til HSMAI Markedsføringsprisene 2016

HSMAI takker juryen for utmerket arbeid.

Svein Roger Selle, partner og konserndirektør forretningsutvikling Geelmuyden Kiese-gruppen, juryleder

Gunhild Bellsli, markedssjef Rørosmeieriet

Siri Børsum, Industry Leader Google Norway

Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og kultur Virke

Lena Nesteby, Chief Brand Manager, Flytoget

Erik Eskedal, byråleder og digital strateg, Iteo Digital AS

Helge Gjertveit, konsulent, Try reklamebyrå

Camilla Graver, rådgiver, Los & Co

Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør, NHO Reiseliv

Kai Holmberg, partner, Unfold

Bård Tronsvoll, professor i markedsføring, Høgskolen i Hedmark/Karlstads universitet

Marianne Vågan, Content Advisor, Trigger

Per Arne Tuftin, dir., Forum for Reiseliv

Toppfoto: Vinnerne av HSMAI-prisene 2016 på ett brett, i Norges opera og ballett, onsdag 25. januar 2017. Fotograf: Beate Willumsen.