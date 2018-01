Comfort Hotel Trondheims hotelldirektør, Espen Ravnå, er Årets Unge Hotelier

I regi av HSMAI og Cornell Hotel Society Norway Chapter, hedret den norske reiselivsbransjen nylig sine hotellstjerner under den årlige HSMAI-prisutdelingen i Oslo. I konkurranse med mange gode kandidater, stakk hotelldirektøren på Comfort Hotel Trondheim, Espen Ravnå (30), av med den gjeve prisen Årets Unge Hotelier, skriver Comfort Hotel i en pressemelding.

– Det føles utrolig godt, og det er stor stas å få denne anerkjennelsen blant så mange dyktige hotellkolleger i Norge. Prisen deles med mitt utrolige team på Comfort Hotel Trondheim, som jeg er svært heldig og takknemlig for å jobbe sammen med, sier Espen Ravnå.

HSMAI Prisene er det norske reiselivets årlige bransjekåring. HSMAI fikk i år spesielt mange forslag til kandidater i kategorien Årets Unge Hotelier, og ble nødt til å dele juryarbeidet i to. Etter en forhåndsjuryering, satt juryen til slutt med fem kandidater, der Ravnå konkurrerte mot to andre hotelldirektører, én hotellsjef og én kjøkkensjef.

I sin begrunnelse for kåringen skriver juryen blant annet at Espen Ravnå har forbedret hotellet sitt på en måte som er blitt lagt merke til. Hotellet har hatt flere utfordringer som systematisk er blitt adressert og løst. Det er blitt foretatt store organisasjonsendringer, uten at han har mistet fokuset på de viktige detaljene. Fra å ligge nederst i kjeden på gjestetilfredshet på frokost, har han, sammen med sitt team, løftet nivået, måned for måned – og i november endte de på første plass.

Årets Unge Hotelier har gjort en innsats som det står respekt av, og som vil inspirere mange bransjekolleger.

Espen Ravnå flyttet fra Oslo til Trondheim, for å ta over stafettpinnen på Comfort Hotel Trondheim, etter nesten fem år som salgs- og markedssjef på Quality Hotel 33 i Oslo. I løpet av halvannet år har han tatt grep i alle deler av hotellet, for å skape et enda bedre hotell, der både gjester og ansatte trives. Han har på rekordtid løftet nivået og resultatene på hotellet til en all time high, og skapt en helt ny arbeidsplass for seg selv og sine medarbeidere.

– Espen beviser at bærekraftig ledelse lønner seg. Han er et forbilde for sine kolleger i hele bransjen, og viser at med nysgjerrighet, tålmodighet, mot, resultatfokus og kjærlighet til og fra menneskene rundt seg, er alt mulig. Vi er utrolig stolte av Espen og jobben han gjør, sier Anna Spjuth, Comfort Hotels nordiske kjededirektør.

Som vinner at Årets Unge Hotelier får Ravnå delta på Cornell’s General Managers Program (GMP) ved prestisjefylte Cornell School of Hotel Administration i New York.

Foto: Comfort Hotel Trondheims hotelldirektør Espen Ravnå ble kåret til Årets Unge Hotelier under HSMAI-prisene 10. januar 2018. Fotograf: Camilla Bergan.