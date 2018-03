Radisson Hotel Group lanseres

Carlson Rezidor Hotel Group kunngjør i dag (mandag) sin rebranding, til Radisson Hotel Group, med umiddelbar virkning. Lanseringen finner sted på International Hotel Investment Forum (IHIF) i Berlin, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

Den nye identiteten bygger videre på Radisson-navnets sterke, internasjonale posisjon, og skal ytterligere styrke varemerkets tilstedeværelse på markedet, og bidra til å øke markedsførings-effektiviteten på tvers av den globale porteføljen, og tilby førsteklasses opplevelser for gjester, eiere og medarbeidere. Every Moment Matters er selskapets nye servicefilosofi for alle varemerkene, hotellene og medarbeiderne i selskapet.

Det nye navnet, Radisson Hotel Group, bygger på det sterke partnerskapet mellom Radisson Hospitality, Inc. (tidligere Carlson Hotels, Inc.) og Rezidor Hotel Group AB (børsnotert på Nasdaq Stockholm, og med hovedkontor i Brussel), som har master franchiseavtaler til å utvikle og drive flere varemerker over hele Europa, Midtøsten og Afrika.

Radisson Hotel Group, som i dag er den ellevte største hotellgruppen i verden, består av åtte hotellmerker, med over 1400 hoteller i drift og under utvikling. Lanseringen av konsernets nye identitet er en viktig milepæl i selskapets femårsplan, som vil transformere virksomheten og posisjonere selskapet til å bli det foretrukne valget for gjester, eiere, investorer og talenter i bransjen.

– I dag er starten på en spennende epoke for Radisson Hotel Group, forent av vårt nye varemerke og langsiktige visjon om å bli et av de tre største hotellselskapene i verden, sier Federico J. González, President & CEO, the Rezidor Hotel Group og Chairman of the Global Steering Committee, Radisson Hotel Group.

– Vår femårsplan inkluderer initiativer som omdefinerer vår verdiproposisjon, optimaliserer vår portefølje, strømlinjeformer driften, investerer i nye teknologisystemer, og sikrer at alle våre medarbeidere hver eneste dag lever etter servicefilosofien Every Moment Matters. Mottoet handler om hvordan vi arbeider, gjør forretninger, og hvem vi er her hos Radisson Hotel Group, et sted hvor alle øyeblikk er betydningsfulle. Vår rebranding er bare begynnelsen, fortsetter González.

– Opprettelsen av Radisson Hotel Group er en utvikling av vårt langsiktige partnerskap med Rezidor Hotel Group. Sammen tydeliggjør og implementerer vi en ny varemerkearkitektur, for å skape merverdi for våre gjester og eiere, sier John M. Kidd, Chief Executive Officer & Chief Operating Officer, Radisson Hospitality, Inc., og fortsetter:

– Dette er riktig tidspunkt for oss til å justere våre strategiske og driftsmessige planer, og bli en solid spiller på markedet.

I forbindelse med navneendringen, som forener varemerkene rundt Radisson-navnet, har Radisson Hotel Group også omstrukturert sin varemerkearkitektur. Selskapet har definert fire pilarer for gjesteopplevelsen, som skal implementeres hos alle åtte varemerker:

Brilliant Basics Memorable Moments Local Experience Feel at Ease

Varemerkeporteføljen tilbyr hoteller for alle reisende, i alle prisklasser:

Raddison Collection

WELCOME TO THE EXCEPTIONAL

Radisson Collection erstatter selskapets varemerke «Quorvus Collection». Radisson Collection lanseres i Juni 2018, og inkluderer et utvalg av selskapets mest eksepsjonelle hoteller.

Radisson Blu

FEEL THE DIFFERENCE

Radisson Blu fortsetter å gi gjestene vennlig og personlig service, med stilfulle gjesterom og lokaler. Varemerket fortsetter sin ekspansjon i store byer verden over.

Radisson

SIMPLY DELIGHTFUL

Radisson introduseres i EMEA, og tilbyr gjesteopplevelser til dem som forventer det lille ekstra. Varemerket fornyes i Amerika og i Asia, med endringer i logoen og den visuelle identiteten, produktdesignen og gjesteopplevelsen, og vil fokusere på å gi gjesteopplevelser og design inspirert av Skandinavia.

Radisson Red

ENJOY IT!

Radisson RED gir en leken twist på tradisjonelle hotellopplevelser, og ruller nå ut en ny produktdefinisjon og ny logo. Varemerket har en robust vekstplan i EMEA og Amerika.

Park Plaza

SMART, ENGAGING SERVICE

Park Plaza tilbyr ledende design, og spiller på den lokale stilen der hotellene befinner seg. Varemerket har blitt oppdatert, slik at det nå er mer relevant også for internasjonale reisende med høye forventninger.

Park Inn by Radisson

FEEL GOOD

Park Inn by Radisson fortsetter å utvide sitt fotavtrykk verden over, og gir gjestene behagelige, stressfrie og positive opplevelser, med god mat og fargerike miljøer. Hotellene er plassert i større byer og ved flyplasser.

Country Inn & Suites by Radisson

I LOVE THIS COUNTRY

Country Inn & Suites by Radisson kunngjorde nylig sin navneendring, hvor «by Radisson» ble lagt til, for å tilpasse varemerket slik at det samsvarer med Radisson-selskapets varemerke. Hotellkjeden fortsetter å beholde sin identitet, og tar med seg det beste fra Radisson-varemerket.

Prizeotel

AFFORDABLE HIGH DESIGN

Prizeotel vil fortsette å vokse over hele EMEA, for å betjene det moderne økonomisegmentet.

Den nye varemerkearkitekturen gir også nye kundefordeler, blant annet:

Radisson Rewards er det nye globale lojalitetsprogrammet (tidligere Club Carlson SM), hvor medlemmene kan nyte «Members only rate», få tilgang til eksklusive fordeler, og tjene til gratis hotellnetter.

Radisson Rewards for Business, rettet mot profesjonelle partnere, inkludert møte- og arrangementsplanleggere, samt reisebyråer og aktører på tvers av alle varemerker.

Radisson Meetings er et forbedret møte- og arrangementstilbud, som er designet for å gjøre hvert arrangement unikt, med toppmoderne møterom, kundekontakter, som er der kundene er, og nøye utformede menyer. Tilbudet lanseres senere i år, sammen med en multi-brand digital plattform.

RadissonHotels.com er en ny global, multi-brand digital plattform som skal gi gjester, kunder og partnere en bransjeledende online booking-opplevelse. Plattformen lanseres senere i år.

Radisson Hotel Group har til hensikt å investere betydelig over de neste fem årene, i nye plattformer og ny teknologi, inkludert et omfattende IT-program for integrering, ny eiendomsforvaltning og distribusjonsplattformer, sammen med nye CRM-, lojalitets- og kampanjestyrings-plattformer. Selskapet vil også gjøre betydelige investeringer i re-branding og reposisjonering av mer enn 500 hoteller verden over.

Radisson Hotel Group er forpliktet til å sikre at Every Moment Matters, og være en ekte vert og den beste partner. Selskapet har som mål å bli et av de tre største hotellselskapene i verden, og være førstevalget for gjester, eiere og talenter.

Foto: Park in by Radisson Oslo Airport. Foto fra Radisson Hotel Group.