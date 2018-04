Norwegian Reward vinner to internasjonale priser

Norwegians lojalitetsprogram, Norwegian Reward, vant natt til fredag norsk tid to priser under prestisjetunge Freddie Awards i USA: «Flybransjens beste lojalitetsprogram i Europa/Afrika», og «Beste kampanje i Europa/Afrika». Millioner av reisende over hele verden har stemt under årets Freddie Awards.

– Det er fantastisk at passasjerer verden over har kåret Norwegian Reward til flybransjens beste lojalitetsprogram i Europa og Afrika, og at Rewards julekalender vant i kategorien «beste kampanje» under årets Freddie Awards. Vi er stolte over at arbeidet vårt anerkjennes i en så viktig internasjonal bransjekåring. Dette er en bekreftelse på at vi har klart å skape et lojalitetsprogram som passer alle, uansett hvor mye man reiser. Vi skal fortsette å utvikle nye produkter og tjenester, som skal komme våre lojale passasjerer til gode, sier leder for Norwegian Reward, Brede Huser.

Freddie Awards er den mest prestisjefylte kåringen for lojalitetsprogrammer i reiselivsbransjen. I fjor vant Norwegian Reward «Flybransjens beste lojalitetsprogram i Europa/Afrika» og «Beste kredittkort for lojalitetsprogram i Europa/Afrika», og i 2016 ble lojalitetsprogrammet tildelt tittelen «Beste nykommer» under Freddie Awards.

Om Norwegian Reward:

Norwegian Reward har 7,4 millioner medlemmer. Hver gang man bestiller en reise med Norwegian, eller benytter tjenester fra Norwegian Rewards partnere, tjener man CashPoints, som kan brukes til å betale for flybilletter eller andre Norwegian-produkter, som FastTrack, bagasje eller setereservasjon. Dersom man i tillegg bruker kredittkort fra Bank Norwegian, kan man tjene CashPoints på alt man handler (én prosent CashPoint på alle kjøp). Med Norwegian Reward får man også tilgang til en rekke andre fordeler, som rabatter og ekstra CashPoints når man bestiller leiebil, hotell og andre tjenester.

Fordelsprogrammet er helt gratis.

