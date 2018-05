«Meditation en masse» når Clarion Hotel og Rituals innleder et samarbeid

28. Mai verner Clarion Hotel om folkets indre ro, og ønsker alle velkomme til Meditation en masse, en guidet meditasjonsstund. Initiativet er blitt til i samarbeid med Rituals.

– Vi innledet nylig et riksdekkende samarbeid med Rituals, som innebærer at våre hotellgjester får oppleve deres fantastiske produkter på alle våre hotellrom. For å styrke samarbeidet ytterligere, vil vi gjøre en aktivitet utover det vanlige, som løfter vår passion for mennesker, og Rituals’ visjon om å finne gleden i de små tingene. Dette munnet ut i en meditasjonsdag, der våre hoteller byr allmennheten og hotellgjester på en guidet meditasjon, for harmoni og velbefinnende, sier Jessica Castegren, Head of Marketing i Clarion Hotel, i en pressemelding.

Meditasjonen kickstarter samarbeidet mellom Clarion og Rituals, og kommer til å skje på alle Clarion-hoteller rundt om i Norge. Meditasjonen skjer via Rituals egen mediatsjonsapp, som enkelt kan lastes ned for å finne et par minutter av indre refleksjon og sinnro i hverdagen. Etter eventet inviteres medvirkende til frokost på hotellet.

For mer informasjon om respektive hotellenes meditasjonsdag, gå inn her:

facebook.com/search/top/?q=rituals%20meditation%20en%20masse

Foto: Rituals-produkter blir heretter å finne i samtlige Clarion Hotel-rom. Foto fra Clarion Hotel.