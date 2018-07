Obama til X Meeting Point på Skjetten

Det er nå bekreftet at president Barack Obama blir blant de høyprofilerte talerne i Oslo Business Forums konferanse, The Future of Technology and Sustainability, som finner sted på X Meeting Point på Hellerudsletta i september, og X Meeting Point-sjef Ellen Arnstad og hennes stab, sammen med Oslo Business Forum, står klar til å ta imot de prominente gjestene.

26. september vil det ventelig vrimle av Secret Service-agenter og norsk politi på Hellerudsletta, hvor Barack Obama og andre størrelser setter hverandre i stevne, i messe- og konferansesenteret X Meeting Point, som åpnet for snart ett år siden, og med størrelser som Obama og Richard Quest, må nok Arnstad og staben hennes også gjøre regning med stort oppmøte av norske næringslivsledere.

– Vi jobber kontinuerlig for å skape mest mulig verdi for våre deltagere. Derfor er det gledelig at president Obama ønsker å reise til Norge for å snakke med norske næringslivsledere og beslutningstagere på Oslo Business Forum i høst, sier Christoffer Omberg, gründer og daglig leder i Oslo Business Forum, som, sammen medgründer Marius Røed Wang og resten av teamet, har jobbet flittig med å hente den 44. amerikanske presidenten til Norge.

– Obama utfyller programmet strålende, med tanke på at han ledet USA i en periode der verden har gjennomgått en digital transformasjon. Flere selskaper har hatt en enorm vekst, og vi har sett hvordan delingsøkonomien har tatt verden med storm, fortsetter Omberg.

– X-faktor i alt vi gjør

Blant de øvrige gjestene finner vi CNNs Richard Quest (under), som blir dagens moderator, Andrew McAffee fra MIT, Chris Kutarna fra Universitetet i Oxford, Sivilja Seres fra TechnoRocks, Sveinung Jørgensen, HiNN og NHH, Lars Jacob Pedersen, NHH, Nordeas Thina Saltvedt, og det stopper ikke der, som du vil se av denne siden.

– Vi skal virkelig lage en uforglemmelig opplevelse ut av hele dagen, sammen med de dyktige medarbeiderne i Oslo Business Forum. Både Oslo Business Forum og vi er innovatører i hver vår bransje, vi tenker annerledes, vi tenker stort og vi skal ha X-faktor i alt vi gjør, sier Ellen Arnstad, administrerende direktør i X Meeting Point Norway, og fortsetter:

– Vi har høy kunnskap når det gjelder å arrangere messer, og kombinasjonen av en stor internasjonal konferanse og mange spennende muligheter for ulike business-aktører, som kan ha egne stands i flere deler av lokalene, er perfekt. Vårt mål er at vi sammen skal by på ny kunnskap, internasjonal inspirasjon, nettverksbygging, shopping og god mat og drikke i helt særegne omgivelser.

– Dette må da være det største dere har vært borti?

– Ja, helt klart! Hos oss snakker vi nå om X før og etter Obama. Staben og jeg er selvfølgelig veldig stolte, ikke minst over at Oslo Business Forum valgte å legge konferansen til oss, men vi fant tonen umiddelbart. Vi er en bra match, rett og slett, og jeg er umåtelig imponert over OBF. De er en ung og spenstig gjeng, som tenker stort, så her må vi trå til med den største hallen, hall 1, med scenerigg og utstillingsområde, med utgangspunkt i at vi fort kan komme til å doble oppslutningen OBF oppnådde på The Qube i fjor. Vi hadde store sponsorer på plass før Obama kom inn i bildet, og de blir vel ikke mindre nå, mener Arnstad.

– Noen av de samme forventningene tror jeg forresten trygt vi kan ha til billettsalget. Da jeg fikk beskjeden om Obamas deltagelse, kunne jeg nesten ikke tro det var sant, men hatten av for Oslo Business Forum, de greide det!

Kan plassere Norge på konferansekartet

– Målet er 2000 besøkende pluss utstillere, men vi har jo kapasitet for mer enn det dobbelte. Husk at vi inngår i et helt økosystem her, med hotell, eget kjøkken og kokker. Det var dette universet som fikk Oslo Business Forum til å trigge. De så et helt nytt mulighetsrom for utvikling av konferansene sine i det sømløse universet. Her blir det VIP-lunsj i en stor sal med plass til 450. Vi har en stor, fantastisk foajé, GåRD restaurant, kurs- og konferansefasiliteter, hvor rundebordskonferansene vil finne sted, og så videre og så videre, forklarer X Meeting Point-direktøren.

Ifølge henne blir det kun engelsktalende foredragsholdere i år, så dette blir en konferanse med svært internasjonalt tilsnitt.

– Ordførerne i egnen er veldig entusiastiske. Dette er jo et spennende næringslivs-område i sterk vekst, der det lokale og internasjonale smelter sammen, noe denne konferansen på mange måter manifesterer.

Ellen Arnstad legger ikke skjul på at hun har store forventninger til de internasjonale følgene av et så høyprofilert arrangement:

– Det er jo ingen tvil om at konferansen, i og med Obama, kommer til å tiltrekke seg en viss internasjonal medieoppmerksomhet, og jeg kommer definitivt til å snakke med Innovasjon Norge Reiseliv før konferansen går av stabelen, for her har vi virkelig en gyllen anledning til å plassere Norge på det internasjonale konferansekartet.

– Ja, for CNNs Richard Quest, som også kommer, er fast inventar under World Economic Forum i Davos …

Ja, ikke sant? Og jeg tror Oslo Business Forum er i stand til hva det skulle være, og om vi lykkes, er det ikke vanskelig å forestille seg en varig allianse, hvis grenser ingen kjenner. Da Ole Einar Bjørndalen la opp, inviterte han internasjonale gjester hit til X Meeting Point, med en TV 2-sending som avslørte at stedet egner seg veldig godt for TV-sendinger. Det byr på mange muligheter for den superdyktige staben staben vår. Siden åpningen sist august, har vi hatt 800 arrangementer, med samarbeid mellom mange avdelinger, så her er det bare å tenke stort, forteller hun, med en journalistbakgrunn som har vært kjennetegnet av den samme tenkningen.

Et konferanse-univers

X Meeting Point er, med sine 20.000 kvadratmeter innendørs, og over 300.000 kvadratmeter utendørs, et av Norges mest allsidige møte- og eventsentre noensinne. Norges første Marriott-hotell, Moxy, er en del av X, og har 276 rom. Et nytt skandinavisk restaurantkonsept, GåRD, med plass til 350 gjester, er bygget opp på X.

Et nytt kurs- og konferansesenter, med 32 spesialdesignede møterom, som er en viktig del av X, kan ta alt fra seks personer opp til 200. Det er totalt plass til 1800 kurs- og konferansegjester i kurssenteret. To store messehaller inngår også i universet, der det kan arrangeres fagmesser, publikumsmesser, idrettsarrangementer, underholdningskonsepter og store eventer.

Det er all grunn til å la seg imponere over det Ellen Arnstad & co har fått til på Hellerudsletta, siden X Meeting Point og det tilsluttede Marriott-hotellet, Moxy, som er en integrert del av det sømløse konferanse-universet, åpnet i august i fjor, eller som Arnstad selv uttrykte det sist vinter:

– Vi selger ikke kvadratmetre på X Meetingpoint. Vi selger opplevelser, og er en helt annen møteplass enn tradisjonelle kurs- og konferansekonsepter. Vi kan skreddersy arrangementer fra seks til 6000 personer. I tillegg er vi så heldig å ha det innovative hotellkonseptet Moxy som en del av vår totale merkevare, samt et helt nytt skandinavisk restaurantkonsept, GåRD.

– X er rett og slett et Kinder-egg, og vi er en aktør i Norge som kan gjør noe helt nytt, noe som ingen har sett før.

Håper å få møte presidenten

Oslo Business Forum er et ungt selskap, som på kort tid har vist at de klarer å tiltrekke seg verdensledende foredragsholdere.

– Vi ser frem til å samarbeide med Ellen Arnstad og X Meeting Point, og høstens konferanse skal bli den aller beste vi har arrangert. Lokalene er helt fantastiske, og vi ser mange muligheter til å vokse, nettopp på denne arenaen, sier Christoffer Omberg.

– Med hånden på hjertet, Ellen Arnstad, nærer du et bittelite håp om å få hilse på Obama?

– Jeg håper jo det, jeg er jo vertinne, sammen med Oslo Business Forum. Jeg var i Oslo konserthus da Bill Clinton foredro der, og det er klart det var svært, selv om vi ikke akkurat håndhilste. Dette derimot, blir nok enda større. Jeg har møtt mange storheter i min journalistkarriere, men det er klart det er spesielt å stå som vertskap, og det er rart med det, men det er vel noe med auraen av makt og glamour da, ler hun.

Toppfoto: President Barack Obama. Fotograf: Pete Souza.