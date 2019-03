Comfort Hotel x Power Ladies Podcast på Kvinnedagen

I Comfort Hotel er det en selvfølge at alle har samme verdi, uavhengig av kjønn, religion og seksuell legning, noe som de fleste i Norden støtter opp om. Men realiteten er at kvinner og menn ikke er likestilt i flertallet av bedrifter. For å sette fokus på kvinnelig styrke og lederskap teamet hotellkjeden opp med Yrja Oftedahl, for å spille inn en spesialepisode av hennes Power Ladies Podcast på Comfort Hotel Kista på Kvinnedagen 8. Mars.

I intervju-podkasten Power Ladies møter Yrja inspirerende kvinner som utmerker seg innenfor det de holder på med, for en nedpå, åpen og ærlig prat. I spesialepisoden, i samarbeid med Comfort Hotel, får man høre seks sterke kvinner innenfor forskjellige yrker snakke om kvinnelig lederskap og deres syn på det å være en power lady. Felles for alle er at de har skapt et liv rundt det de brenner for og tror på, og i podkasten deler de sine tips, triks og verktøy for å lykkes.

– Jeg jobber for å inspirere flere kvinner til å tørre å oppgradere egen hverdag, tørre å satse ved å starte for seg selv, spørre om lederstillingen eller rett og slett bare søke på drømmejobben. Å kunne gjøre denne spesialepisoden på Kvinnedagen, med Comfort Hotel, synes jeg var helt fantastisk. Hotellkjeden brenner like mye for female empowerment som meg, de tar det på alvor og viser det! Jeg er veldig stolt over å kunne samarbeide med et selskap som hver dag jobber for likestilling på arbeidsplassen, og dette er uten tvil den beste og mest inspirerende Kvinnedagen jeg har hatt, sier Oftedahl.

I Comfort Hotel er fire av fem personer i ledergruppen kvinner, og 18 av Comforts 33 hoteller har kvinnelige hotelldirektører. 6. mars 2019 presenterte Oslo Business Region og SHE “SHE INDEX”, en rangering av kjønnsbalanse i ledelsen, som initiativtagerne ønsker skal bli en global indeks. I årets rangering finner man Nordic Choice Hotels på en syvende plass, noe som viser at selskapet har fokus på å fremme kvinnelig lederskap.

– Lederskap handler om å lede en gruppe mot et felles mål. Det er viktig å nå målet, men alt blir så mye bedre om man har det gøy på veien. For å kunne ha det både morsomt og bra på jobb, må vi skape et miljø der alle personers fulle potensial utnyttes, og der vi som ledere skaper mulighetene for å leve balansert. Jeg gjør alltid mitt ytterste for å styrke kvinnelige ledere, coache, være mentor, pushe dem frem og opp, gi dem verktøy, kraft og selvtillit til å nå akkurat dit de vil og kan, sier Anna Spjuth, Senior Vice President i Comfort Hotel – og podkast-gjest.

Hun drives av to ting: å utvikle mennesker og produkter. Med sin lange erfaring innen utvikling av sterke varemerker, og utmerkelsen Årets kvinnelige leder i besøksnæringen, har hun mange tanker rundt kvinner i arbeidslivet. Hun mener at kvinner må tenke litt ekstra på sine venner og kolleger, og nevne navnet deres en ekstra gang ved rekrutteringer.

Det støtter også en annen podkast-gjest. Andrea Belck-Olsen brakte det internasjonale nettverket HER Global Network til Oslo i 2017, og jobber i dag som Director of Sales på The Thief.

– Det er ingen tvil om at ledere som støtter og pusher deg betyr ekstremt mye. Ganske langt tilbake i min karriere hadde jeg en leder som pushet meg ut i situasjoner jeg var usikker på selv, men som hun visste at jeg taklet. Hun trodde rett og slett på meg før jeg trodde på meg selv, og det har hatt mye å si for at jeg er der jeg er i dag. Jeg er veldig heldig som også i dag jobber i et konsern som heier frem kvinnelige ledere, sier hun.

Anna Spjuth får ofte spørsmål av jenter om hvordan man skal jobbe seg opp og frem, og har gjort seg opp noen tanker og tips hun gjerne vil dele.

– Vi kvinner generelt har en tendens til å fundere for mye på vår egen kapasitet og evner. Duger jeg, kan jeg, burde jeg? Det er spørsmål som jeg mange ganger har diskutert med jenter. Mitt råd er å forsøke å tenke som en mann! Jeg kan, jeg vet og jeg skal. Vi kan ikke få alle menn til å endre seg, det er vi som må tenke annerledes. Så du kvinne der ute; du kan, du vet og akkurat du skal, avslutter hun.

Gjestene i podcasten var:

Emelie Hamberg, General Manager Comfort Hotel Xpress Central Station

Ulrikke Brandstorp, norsk artist

Emma Wilhelm, co-founder av Nattskiftet i Sverige og lærer

Anna Spjuth, Senior Vice President Comfort Hotel

Andrea Belck-Olsen, Co-Founder av HER Oslo og Director of Sales på The Thief

Lizette Edfeldt, reporter for Lilla Aktuellt på SVT og forfatter

Spesialepisoden Power Ladies x Comfort Hotel kan høres i sin helhet her:

Foto: Power Ladies på Comfort Hotel Kista. Foto fra Comfort Hotel.