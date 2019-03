Quality Hotel Residence byr på frokost

Klokken 08.00 torsdag 28. mars la Quality Hotel Residence i Sandnes 100 gavekort på frokost for to personer i resepsjonen. Først til mølla-prinsippet gjelder, og hotellet gleder seg til å se enda flere Sandnesgauker til bords.

Målet med frokoststuntet er å få lokalbefolkningen til å bruke byen og hotellet i enda større grad. Den ferske hotelldirektøren, Michael Holm, ønsker enda mer liv på sentrumshotellet:

– Mange tror at man må være gjest på hotellet for å kunne bruke det, men vi vil nå vise at vårt hotell er åpent for alle. Vi ønsker å skape mer liv i byen vår, og at man kan komme til oss og få en god start på dagen, sammen med familie og venner. Det er ikke til å legge skjul på at vi også ønsker å vise frem en frokost vi er veldig stolt av, sier han i en pressemelding.

I hotellfrokosten finner man noe for alle. Her kan man steke sine egne lapper, kickstarte dagen med den faste ingefærshoten, og nyte kortreiste råvarer med høyt næringsinnhold. Det er et stort fokus på norske og kortreiste råvarer på hotellet. Eggene kommer fra Sølve Saltes gård på Klepp, og majoriteten av grønnsakene er dyrket i Norge.

– Vi jobber tett med våre leverandører for å få tak i de beste råvarene. Sesongen vi går inn i bugner av de beste grønnsakene, og det skal vi presentere for våre gjester på best mulig måte, sier kjøkkensjef Kristoffer Mo.

Foto: Quality Hotel Residence i Sandnes. Foto fra Quality Hotel.