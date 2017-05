Clarion Hotel The Edge kåret til «Best International Clarion Hotel of the Year»

Choice Hotels International kåret i natt verdens beste internasjonale Clarion-hotell, der Clarion Hotel The Edge fra Tromsø gikk helt til topps, forteller Clarion Hotel i en pressemelding.

Prisen ble overrakt administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth, under en gallamiddag i anledning Choice Hotels Internationals årlige kongress i Las Vegas. Clarion Hotel The Edge utkonkurrerte flere tusen andre Clarion-hoteller i verden.

Medarbeidere i verdensklasse

– Det er en stor glede for oss å motta denne prisen, som først og fremst går til våre dyktige medarbeidere. De står på hver dag, for å levere serviceopplevelser av ypperste kvalitet til våre gjester, og de fortjener all heder og ære. Vår visjon er å endre folks oppfatning av et hotell. Vi ønsker å vise at vi er mer enn bare overnatting og konferanse. Sammen har vi klart å gjøre hotellet til en møteplass for hele Tromsøs befolkning, og dette er vi ekstra stolte av i dag, sier Øyvind Alapnes, administrerende direktør på Clarion Hotel The Edge.

I januar i år vant Clarion Hotel The Edge prisen Clarion Hotel of the Year på Nordic Choices årlige vinterkonferanse i Stockholm. Prisen tildeles de hotellene som har levert det aller beste resultatet innen blant annet service, gjestetilfredshet og omsetning.

Clarion Hotel The Edge er nå i godt selskap med flere Clarion-hoteller, blant annet Clarion Hotel Sense, Clarion Hotel Stockholm, Clarion Hotel Trondheim og Clarion Hotel Royal Christiania.

– Igjen vinner Clarion Hotel denne prisen, denne gangen for vårt magiske hotell i Tromsø. Dette er en fantastisk utmerkelse for Clarion Hotel, men er først og fremst et resultat av pasjonert og dedikert arbeid, utført av Øyvind Alapnes og hans team på Clarion Hotel The Edge, sier Henrik Berghult, Senior Vice President i Clarion Hotels.

Clarion Hotel The Edge har, helt fra åpningen 1. mai 2014, vært svært verdsatt blant gjester, med en førsteplass på Tripadvisor. Også Tromsøs lokalbefolkning har funnet en ny møteplass i hotellets Living Room. Hotellet har huset flere konserter av internasjonalt kaliber.

Foto: Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Foto fra Clarion Hotel.