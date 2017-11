To VM-gull til 6.SANS i Porto

For første gang vant et norsk eventbyrå to gull i verdens mest prestisjefulle eventkåring, Best Event Awards i Porto. Det ble en sterk norsk kveld i Porto, da 6.Sans vant to gull, Fieldwork en sølv og en bronsje, og en bronse til JCP, heter det i en pressemelding fra 6.Sans.

6.Sans dro hjem fra den internasjonale kåringen sist helg, med hele to gull, for arrangementet Mysteriet i Atea City. Av tre nominasjoner, ble det gulltrofe innen både Educational/Training Event og Incentive/Team building. I kategorien Education tok i tillegg eventbyrået JCP bronse, og i Teambuilding fikk Fieldwork sølv. Fieldwork fikk i tillegg bronse i kategorien B2B.

Byråer fra hele verden deltok, med et bredt spekter av arrangementer, og den norske delegasjonen konkurrerte med en rekke byråer i de ulike kategoriene. Det er første gang et norsk eventbyrå har vunnet to gull under Best Event Awards.

– Vi er fantastisk stolte over å ha nådd helt til topps to ganger i den prestisjetunge konkurransen. Det var et meget høyt faglig nivå på både byråer og prosjekter som var nominert. Det å få en slik bekreftelse, på at vi virkelig leverer i verdensklasse, er utrolig hyggelig, sier Per Morten Bergh, daglig leder i 6.Sans.

– Det er også viktig å presisere at uten kunder som har et bevisst forhold til opplevelsesbasert kommunikasjon for å nå sine mål, hadde vi ikke kunnet delta. Vi er utrolig stolte over et godt samarbeid med Atea på det prisvinnende arrangementet.

6.Sans har i lengre tid hatt sterkt fokus på å benytte spillmekanismer (business gamification) i arrangementer. Det var nettopp bruk av teknologi og, ikke minst, oppnådde resultater, som skilte byrået fra de andre i den internasjonale konkurransen.

Juryen var svært imponert over hvordan 6. Sans jobber, for å integrere nye og tidsriktige virkemidler for å aktivere og engasjere deltagerne.

– Det å ha en klar målsetting for aktiviteten vi skal gjennomføre, er helt avgjørende for oss, sier Bergh.

– Har ikke kunden dette tydelig definert, utfordrer vi dette, så ofte vi kan. Bare slik kan arrangementet ha klare mål, og vi måle effekten og ROI-en for kunden, avslutter han.

BEA (Best event awards)

Bea World er en organisasjon som jobber for å fremme de beste events og brand experience verden over.

Byråer og selskaper fra 29 land over hele verden, kjemper om de prestisjetunge gull-elefant-troféene én gang i året. Juryen er sammensatt av representanter fra internasjonale selskaper og internasjonale byråer. Av andre tunge arrangementer som kjempet om de gjeve prisene i år, var blant annet åpningsseremonien under OL i Rio (Rio 2016 Opening Ceremony), The 10th million visitor of the Rijksmuseum in Amsterdam og IV Centenary of the Plaza Mayor, Madrid.

Arrangementet, BEA World awards, er i dag den mest prestisjefylte konkurransen i Europa, og er blitt arrangert i elleve år. I år utvidet BEA perspektivet, fra europa til å omfatte hele verden.

Fakta: 1500 innsendte bidrag. Eventbyråer/ kunder fra 29 land, og 500 deltagere på arrangementet.

6.Sans

6.SANS er et av Norges ledende byråer innen opplevelsesbasert kommunikasjon. Selskapet har cirka 25 ansatte, og omsetningen i år lander på cirka NOK 80 millioner. Byrået er et helhetlig merkevarehus, med fokus på fagområdene brand, story og experience. Byrået leverer innsikt, strategi, og events, og er et av Norges fremste innen bruk av business gamification.

6. Sans jobber etter filosofien om at solide merkevarer bygges innenfra og ut, med en tydelig rød tråd forankret i kundens strategi og målsetning.

Foto: 6.Sans på podiet under Best Event Awards i Porto. Foto fra 6.Sans.