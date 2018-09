Ny utstilling hyller norsk design

THE THIEF har åpnet dørene for noen av Norges mest spennende designere. Utstillingen New Norwegian design er en hyllest til norsk skaperkraft. De stemningsfulle lampene Lamella, av Hallgeir Homstvedt og Jonah Takagi, for Le Klint, lyser opp utstillingen, og gjestene kan slå seg ned i den populære lenestolen Bollo, designet av Andreas Engesvik.

THE THIEF og Noord har gått sammen om å presentere utstillingen. Det spennende prosjektet åpnet dørene forrige uke, og pop up-utstillingen vises frem til 2. november.

Det er et nøye selektert utvalg av møbler, lamper og mindre produkter fra Norges fremste og yngste designere, som blir vist.

– New Norwegian Design er en hyllest til norske designere, med sitt sterke, karakteristiske formspråk, lekne uttrykk og kompromissløse blikk for kvalitet, forteller Siri Løining, kommunikasjonssjef ved THE THIEF.

Felles for designtalentene er at de allerede erobret den internasjonale designscenen, interiør og -trendmagasiner verden over, og vil med sine produkter gi hotellets gjester et innblikk i norsk design.

Ikke tilfeldig samarbeid

Det er Ragnhild Grytten fra Noord som har kuratert utstillingen, og det er på ingen måte tilfeldig at nettopp THE THIEF er valgt som arena.

– Da hotellet åpnet dørene for fem år siden, presenterte de den kuraterte utstillingen The List of The Thief, i samarbeid med DOGA, og viste at de ønsket å være et utstillingsvindu for ung, norsk design. Hotellet fikk også Merket for god design i kategorien visuell kommunikasjon, og har siden den gang fortsatt ambisjonen, med blant annet utstillingen Letters on food, forteller Grytten.

Nå var tiden inne for å fortsette jobben med bevisstgjøring, ifølge kuratoren.

– New Norwegian Design er en naturlig fortsettelse av hotellets genuine satsing for å synliggjøre norsk design. Norsk design har et moment, og norske designere er ettertraktet verden over, med sitt særegne og sterke formspråk. Utstillingen er en hyllest til designernes reise, fra revitaliseringen av norsk design startet, med prosjektet Norway Says, på begynnelsen av 2000-tallet.

Stor interesse

Grytten sier det er stor interesse for norsk design, både her hjemme og internasjonalt.

– Bevisstheten og stoltheten rundt norsk design er absolutt økende. Medier er interesserte, og skriver i dag ofte om norsk design. Den bevisste norske satsingen i Milano har vært uvurderlig her. Internasjonale magasiner og designblogger lovpriser norsk design. Vi er på vei, forteller hun entusiastisk.

– Utstillingen viser nøye utvalgte, mindre produkter, belysning og møbler, alle kommersielle, ingen prototyper. Produktene er oppriktige, og skal gi en god opplevelse. Flere viser dessuten et møte mellom en industriell prosess og en kunstnerisk og eksperimenterende retning. Ønsket er at folk vil stoppe opp og si at nå er det ikke lenger noen unnskyldning for å ikke kjøpe norsk, håper Grytten.

Mange av gjestene på THE THIEF blir overrasket over at alt er norsk, og det viser igjen viktigheten av å fortsette formidlingen av god norsk design.

– Hoteller er en interessant arena for å fremme norsk design, men THE THIEF stiller i særklasse. Hotellet har hatt en strategisk satsing og innkjøpsordning for å fremme norsk design siden åpningen, og det gir det kredibilitet og integritet, avslutter Grytten.

Publikum vil møte følgende designere frem til 2. november.

Sverre Uhnger

Runa Klock

Lars Tornøe

Hallgeir Homstvedt

Daniel Rybakken

Anderssen & Voll

Stine Aas

Erik Wester

Sara Polmar

Falke Svatun

Kristine Five Melvær

Thomas Jenkins

Andreas Engesvik

Lars Beller

Vera & Kyte

Andreas Bergsaker

Noidoi

Silje Nesdal

Ann- Kristin Einarsen

Gridy

Martin Solem

Bjørn Van Den Berg

Camilla Akersveen

Kristoffer Konings

Sigve Knutson

Børge Bredenbekk/ By Hands

Jonas Stokke

Øystein Aastad

Foto: New Norwegian Design-kurator Ragnhild Grytten fra Noord. Foto fra The Thief.