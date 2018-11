Nytt fjordcruise på Oslofjorden

Til vanlig seiler «Vision of The Fjords» stille på batterikraft gjennom Nærøyfjorden, mellom Flåm og Gudvangen, men i vinter er hun tilgjengelig for leie til kurs, konferanser eller andre arrangementer, tirsdag til lørdag, og sightseeing på Oslofjorden søndager og mandager.

– Vi er stolte over å kunne presentere «Vision of The Fjords» og våre nye tilbud til Oslomarkedet, sier Øyvind Holsen, Salgs- og markedsdirektør i Flåm AS, i en pressemelding, og fortsetter:

– Flåm AS er i vekst, og vi ser på Oslo som svært interessant, når vi nå ønsker å utvide markedet vårt.

Julecruise på Oslofjorden

Hver søndag og mandag, fra 11. november til 17. desember, tilbyr The Fjords et spektakulært julecruise på Oslofjorden. En rundtur med to timer opphold i julebyen Drøbak, julenissens hjemsted. Båten går ut fra Langkaia, like ved Operahuset. Drøbak er en pittoresk småby, 1,5 time sør for Oslo, kjent for sine flotte trebygninger fra 1700- og 1800-tallet. Selv om byen er liten, har den Nordens eneste helårsåpne julehus, gode restauranter, saltvannsakvarium og flere interessante museer. I turistinformasjonen treffer man julenissens fetter, og kan sende brev med juleønsker til nissen selv.

Møter og arrangementer

– Vinteren er et spennende satsingsområde vi har stor tro på. Vi har derfor flyttet «Vision of The Fjords» til Oslo nå i vinter, for å gi nye tilbud til både bedrifts- og reiselivsmarkedet. I tillegg skaper vi nå helårsarbeidsplasser for våre ansatte, som er en viktig del av den bærekraftige utviklingen, sier Rolf A. Sandvik, daglig leder i The Fjords.

Tirsdag – lørdag, fra november til april, tilbyr The Fjords, sammen med Fursetgruppen, fartøyet som en arena for møter, konferanser, arrangementer og transport til bedriftsmarkedet. «Vision of The Fjords» var i Oslo under NOR-Shipping, og ble brukt til ulike arrangementer, som pressearrangementer, kundefester, VIP-lounge og transport.

Oslo-sightseeing fra båt

Fra 6. januar til 22. april 2019 tilbys sightseeing-cruise på Oslofjorden søndager og mandager. En unik mulighet til å se Oslo fra et nytt perspektiv. Båten seiler de innerste delene av fjorden, langs byens strandlinje, mellom småøyer og forbi kjente landemerker og historiske steder. Turen tar 1,5 time, og en guide om bord peker ut de lokale attraksjonene, og gir historiene bak. «Vision of The Fjords» har store panoramavinduer, som gir passasjerene flott utsikt, enten de sitter inne i en av loungene eller er ute på et av dekkene.

Miljøvennlig fartøy

– Oslo fortjener et nyere og mer bærekraftig alternativ i passasjertrafikken på Oslofjorden, og her er «Vision of The Fjords» er et unikt fartøy, hevder Sandvik.

Hybridfartøyet er bygget av karbonfiber, med plass til 400 passasjerer, og designet for å minne om en sti som snor seg oppover bratte fjellsider, lik stiene som tar deg fra Nærøyfjorden til fjelltoppene som ruver 1800 meter over. En full universell utforming gjør at alle kan bevege seg på og mellom alle nivå på båten, og gjennom de store panoramavinduene kan en nyte utsiden fra innsiden.

Brødrene Aa AS, fra Hyen i Sogn og Fjordane, som er verdensledende innen konstruksjon av karbonfiber-ferger, vant kontrakten for bygging av fartøyet i 2015, etter å ha presentert en slående innovativ design til The Fjords, Fjord1 and Flåm AS.

På grunn av hybridfunksjonen kan det gå på diesel, når det er nødvendig, og endre til stille, utslippsfri batterikraft. I tillegg er skroget designet for å minimere kjølvannet fra båten, og slik redusere erosjon på sårbare strandlinjer.

Siden 2016 har «Vision of The Fjords» vunnet flere høythengende priser. Blant annet ble det kåret til Ship of the Year 2016, på grunnet av sin unike tilnærming til bærekraft og kvalitet, og DOGA Innovasjonspris, så vel som merket for universell utforming i 2017.

Julecruise Oslo til Drøbak 5-timers rundtur

Periode: Hver søndag og mandag fra 11.11 til 17.12.2018

Avreise Oslo: kl. 11.00

Ankomst Drøbak: kl. 12.30

Avreise Drøbak: kl. 14.30

Ankomst Oslo: kl. 16.00

Pris: Kr. 595,- (voksen)

Kr. 295,- (barn)

Fjordcruise Oslofjorden

Periode: Hver søndag og mandag fra 06.01 – 22.04.2019

Avreise Oslo jan-feb: Kl. 10.00 / 12.00 / 14.00

Avreise Oslo mar-apr: Kl. 10.00 / 12.00 / 14.00 / 16.00

Pris: Kr. 390,- (voksen)

Kr. 195,- (barn 4 – 15 år)

Foto: Julecruise på Oslofjorden. Fotograf: Sverre Hjørnevik/Flåm AS.