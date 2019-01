Hertz kåret til Årets Beste Bilutleie 2019

Reisebransjen har talt. For sjette året på rad oppfattes Hertz som det aller beste bilutleieselskapet i landet. Markedslederen har ambisiøse planer for videre vekst. Blant annet med nye mobilitetskonsepter i de større byene.

Hvert år hedrer Grand Travel Awards de beste reiselivsaktørene i landet. Konkurransen blant leiebilselskapene er knallhard, og Hertz er stolte av denne utmerkelsen. Det er sjette året på rad selskapet blir kåret til årets beste bilutleie, heter det i en pressemelding.

– En stor takk til alle i reiselivsbransjen som har stemt oss frem. Det er viktig for oss å vinne denne prisen. Konkurransen er hard, og det blir vanskeligere å vinne for hvert eneste år. Denne prisen er en honnør til alle ansatte i selskapet, som hver dag står på for reisebyråene og deres kunder, sier Trygve Simonsen, administrerende direktør i Hertz Bilutleie.

Jobber knallhardt for å forbli best

– Gode teknologiske løsninger, over 500 utleiepunkter over hele landet, og god service, er blant grunnene til at reisebyråene sier at de foretrekker oss. Reisebransjen er veldig viktig for oss, og Hertz skal oppleves som et godt og enkelt valg. Vi skal vise oss tilliten verdig og forbli best, sier Simonsen.

Ny mobilitet

Ny teknologi, høyere sertifiseringskrav og økt biltetthet er med på å forme fremtidenes bilutleie. Hertz har en klar ambisjon om å lede denne utviklingen, for å sikre fortsatt vekst.

– Vi jobber med nye mobilitetskonsepter i sentrum av de største byene, og skal vokse videre og forsterke oss, også på blant annet varetransport og langtidsleie. Ingen er bedre posisjonert enn bilutleieselskapene for å utvikle og ta del i den mobilitetsrevolusjonen som nå kommer. Også her skal Hertz være best, sier Trygve Simonsen.

Foto: Trygve Simonsen, administrerende direktør i Hertz Bilutleie Norge. Foto fra Hertz.