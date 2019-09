Best Western første hotellkjede på Grønland

I mai 2021 åpner Best Western Plus Hotel Ilulissat. Det bærekraftige hotellet, med utsikt over Kirkebugten og Isfjorden, vil bli bygd og drevet av en lokal investorgruppe, og skal markedsføres i samarbeid med Best Western Hotels & Resorts.

Best Western Plus Hotel Ilulissat, med 78 rom, restaurant og stor takterrasse, bygges og drives av en lokal investorgruppe, bestående av brødrene Tommy og Frank Bagger samt Jens Kristian Friis-Salling.

Hotellet vil være sentralt lokalisert i Ilulissat, som er en av Grønlands mest besøkte turistdestinasjoner. Siden Isfjorden kom med på Unescos verdensarvliste i 2004, har antallet besøkende til Ilulissat steget jevnt hvert år.

Hotellets drift vil bli svært bærekraftig, da 100 prosent av energiforbruket vil dekkes av fornybar energi, nærmere bestemt gjennom vannkraftverket i Paakitsoq.

Medeierne Tommy Bagger og Frank Bagger ser frem til åpningen:

– Vi har jobbet med dette prosjektet i over tre år og er meget glade for at byggingen nå er i gang. Vår investorgruppe er lokal og sterk, i tillegg til at vi har et kjent og globalt hotellvaremerke i ryggen, så vi har gode forutsetninger for å skape gode gjesteopplevelser og resultater, forteller de.

Best Western Hotels & Resorts blir første hotellkjede og hotell-varemerke som etablerer seg på Grønland.

– Vi har vært involvert i eiernes tanker og planer fra starten av, og har store forventninger til hotellets kvalitet. Ilulissat er en spennende destinasjon å få være med å markedsføre og distribuere hotellovernattinger til. Byen opplever økt etterspørsel og det investeres mye i infrastrukturen. Vi er naturligvis ekstra spente foran denne åpningen, da vi blir det første hotell-varemerket som etablerer seg på Grønland, en oppgave vi er stolte over at eierne har gitt oss, sier Søren Nystrøm, Country Manager Norway & Denmark for Best Western Hotels & Resorts.

Foto: Best Western Plus Hotel Ilulissat. Foto fra Best Western Hotels & Resorts.