TUI Care Foundation støtter arbeidet for et plastfritt Kypros

Stiftelsen TUI Care Foundation har inngått et samarbeid med The Travel Foundation om å jobbe for å redusere engangsplast langs kystområdene på Kypros. Initiativet støttes av turistnæringen på øya samt lokale bedrifter og innbyggerne. Bevisstgjøring, kunnskapsdeling og aktiviteter over hele øya er hovedfokus for initiativet.

– Med dette prosjektet ønsker vi å samle flere virksomheter, beslutningstagere, frivillige organisasjoner og lokalmiljøet for å redusere mengden engangsplast på Kypros. Dette er en god mulighet for reiselivsnæringen til å lede an og vise at de tar grep for å redusere, gjenbruke og resirkulere, samtidig som man oppmuntrer andre til å redusere sitt miljøavtrykk for å ta vare på denne vakre kystlinjen, sier Frank Oostdam, styremedlem i TUI Care Foundation.

I Middelhavet utgjør plast den største andelen av strandsøppel, over 85 prosent av flytende forsøpling og 45 til 95 prosent av søppel som finnes på havbunnen. Emballasje, som plastposer og matbeholdere, samt engangsplast, som sugerør, flasker og bomullspinner, utgjør den største andelen av plastsøppelet i Middelhavet. Men for å takle plastforurensning av havet må tiltak først iverksettes på land. Reiselivsnæringen og dens samarbeidspartnere har et godt utgangspunkt for å øke bevisstheten om plastutfordringen, ved å redusere eget plastbruk, heter det i en pressemelding fra TUI.

Kampanjen støtter lokale hoteller, barer og restauranter med trening og veiledning for å finne alternativer til innkjøp av plastvarer, som sugerør, kopper, bestikk, flasker, poser og take-away beholdere. Prosjektet vil også øke bevisstheten rundt spørsmålet om engangsplast blant turister, innbyggere og ungdommer, med aktiviteter som strandrydding, konkurranser og skoleaktiviteter. Det vil omfatte engasjement i sosiale medier og et nettsamfunn for å drive engasjement og kunnskap.

– Vi har allerede fått mye støtte fra hoteller, barer, restauranter og lokale bedrifter som ønsker å gjøre noe med problemet. Dette initiativet handler om å gi opplæring og råd til bedrifter, og anbefalinger til innbyggere og besøkende, om hvordan de kan gjøre sitt, og hvordan de kan delta på for eksempel strandrydding og andre aktiviteter, sier Philippos Drousiotis, styreleder i CSTI.

I samarbeid med alle involverte utarbeides det nå en kampanje som skal lanseres i november. Oppdraget er klart og navnet taler for seg selv: å holde sand og sjø fritt for plast.

Foto: TUI Care Foundation og The Travel Foundation jobber for å fjerne engangsplast på Kypros. Foto fra TUI.