Norwegian Reward runder ti millioner medlemmer

Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, har nå rundet ti millioner medlemmer globalt. I 2019 har fordelsprogrammet fått mer enn tre nye medlemmer i minuttet.

Programmet vokser med om lag 5000 nye medlemmer hver dag, og ekspansjonen i USA, Spania og Storbritannia har bidratt sterkt til den store medlemsveksten. Introduksjonen av stadig nye Reward-partnere har også bidratt til veksten, spesielt i Norge, hvor programmet har over to millioner medlemmer.

– Å nå ti millioner medlemmer er en stor milepæl. Spesielt gledelig er det at vi vokser så kraftig i USA, som blir et stadig viktigere marked for oss. Lojale kunder er viktig, både for Reward og for Norwegian, og vi er glade for at så mange Reward-medlemmer opplever fordelen ved å spare CashPoints. Vi skal fortsette å tilby det beste fordelsprogrammet på markedet for våre kunder, og gi dem enda flere og bedre muligheter til å tjene CashPoints, sier Brede Huser, sjef for Norwegian Reward.

Fordelsprogrammet har mottatt ni priser siden oppstarten i 2007, blant annet for «Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under prestisjetunge Freddie Awards i USA tre år på rad.

Norwegian Reward introduserer jevnlig nye fordeler og nye muligheter til å tjene CashPoints. Gjennom en rekke eksterne partnere er det mulig å tjene CashPoints, for eksempel når man bestiller hoteller, leiebil, guidede turer og flyplass-lounger. Over halvparten av opptjente CashPoints er blitt tjent via Norwegian Rewards mange partnere, og medlemmenes samlede CashPoints-opptjening er nok til å kjøpe for eksempel to millioner flyvninger mellom Oslo og New York.

Etter at de nye medlemsfordelene, «Rewards», ble introdusert i 2016, har rundt en million medlemmer oppnådd minst én «Reward», som for eksempel gratis bagasje, setereservasjon eller Fast Track til ubegrenset bruk i tolv måneder.

Foto: Norwegian-passasjerer ved innsjekking. Foto fra Norwegian.