Ukens navn: Annelie Tell

Annelie Tell

Hotelldirektør

Quality Hotel 33

Annelie Tell, 35 år, startet allerede i hotellbransjen som 15 åring der hun vasket rom, lagde og serverte mat og drikke, og har siden dette jobbet mange år i bransjen som resepsjonist og på booking/innesalg. De 10 seneste årene har Annelie hatt flere lederstillinger som HR og Hotellsjef på ulike hoteller; deriblant på Norefjell Ski og Spa, Christiania Teater i Oslo og på Quality Hotel Globe i Stockholm.

Etter hele 9 år i Norge har svorsk blitt et offisielt språk og det er her hun føler seg hjemme. Annelie kommer opprinnelig fra Stockholm og har over årene blitt en riktig globetrotter som har bodd i både Bangkok, Thailand og San Francisco, USA. 1. august 2017 flyttet Annelie tilbake til Oslo, der hun nå jobber som Hotelldirektør for Quality Hotel 33.

Med en stor interesse for miljø og mennesker jobber Annelie for en mer bærekraftig fremtid. Annelie har en rekke miljø og samfunnsansvar priser bak seg, blant annet Hederlig omtale i kategorien «Samfunnsansvar» fra HSMAI utdelingen for 2011 sammen med Norefjell Ski og Spa. Quality Hotel 33 fikk nå i høst oppmerksomhet av Retura for at de er det beste hotellet i Nordic Choice på å kildesortere.

Q: Hva består din arbeidshverdag av?

A: Med alle de forskjellige menneskene jeg møter på, av både kunder og kollegaer, gjør at hver dag, hvert møte og hver oppgave blir unik. Som hotelldirektør så går mye av min tid til oppfølging, rapportering, støtte til avdelingslederne, men fremfor alt å legge strategien for veien videre og frem. Jeg starter hver dag med en hilserunde og status per avdeling, slik at jeg får et tydeligere innblikk i hva som skjer i drift. En hotelldirektør i dag jobber like mye med sosiale medier og merkekjennskap, som med økonomi og salg. I Quality kommuniserer vi til gjestene «Come as Caos, Leave as family», og jeg ønsker å skape et arbeidsmiljø for mine kolleger hvor dette gjelder og for oss. Med et sterkt verdibasert arbeidsmiljø står vi sterke sammen og tar hånd om hverandre, i både opp- og nedturer.

Q: Hva er det beste ved jobben din?

A: Det beste med å jobbe for Quality Hotels er at du blir målt på en trippel bunnlinje som inkluderer People, Planet og Profit. Det er nærmest umulig å svare en sak, da det er så mange forskjellige sider av min jobb som jeg virkelig elsker. Det er utrolig kult og spennende å jobbe på hotell. Det jeg kanskje liker aller mest er å se kollegene rundt om meg ta hånd om utfordringer og mestre hindringer som de selv aldri trodde de skulle klare. Da blir jeg riktig stolt og glad på deres vegne.

Q: Har du noen du har sett opp til?

A: Oj, det var vanskelig for det er så mange i Quality som gjør en formidabel jobb. Jeg ser enormt opp til min sjef, Driftsdirektør for Quality Norge, Henrik Ståhl, som alltid virker ha de rette svarene på spørsmål jeg har. Det er på kanten til irriterende, men det kommer fra lang erfaring i bransjen som jeg også håper å ha en dag. En annen jeg ønsker å trekke frem er Odd-Petter Meinseth som er Culture Officer for Quality Norge, som virkelig setter kulturen føre alt annet. Kulturarbeidet er en av de mange suksessfaktorene til Quality Hotel. Og Greta Thunberg såklart.

Q: Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

A: Vi er jo som en familie her på hotellet, hvor vi feirer enhver bursdag, ethvert salg og enhver suksess. Kultur er svært viktig for oss, og skal aldri undervurderes når man skal sette strategiene for å nå opp og frem. Vi har vår helt egen kulturavis på hotellet, Culture News, som kommer ut hver uke. Her fremmer vi hverandre, feirer gode resultater, informerer om felles trening og andre aktiviteter. På fredager har vi også noe som vi kaller for “Funky Friday” i personalkantinen, hvor vi feirer helgen inn med ekstra god lunsj for personalen, som taco og sushi. I tillegg dekkes det selvfølgelig opp med deilige vafler som ringer fredagsfølelsen inn. Å satse slik på kultur som vi gjør, gjør at vi alltid har noe å glede oss til på jobb. Vi koser oss med Quiz og musikk, og har en god stund sammen hvor vi leser gjennom ukens Culture News. Det skaper god stemning og skaper en slags kultur hvor vi til stadighet har noe å glede oss over.

Q: Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

A: I 9 år.

Q: Hva syns du er det beste ved HSMAI?

A: At dere trekker frem medlemmene deres og skaper forum for å dele historier og flotte øyeblikk som vi har i denne fantastiske bransjen sammen.

Q: Er det noen aktiviteter eller tiltak du syns HSMAI bør starte opp?

A: Et nettverk for mellomledere som for eksempel resepsjonssjef, kjøkkensjef og husøkonom så de kan møtes. Det er viktig å satse på bransjens nye, unge og fremtid toppledere.

Q: Beskriv en perfekt helg for deg.

A: Havet. Alltid havet. Jeg er ofte i Marbella, men det går like fint å sitte på et teppe ute på Paradisbukta i Bygdøy. Det er da jeg virkelig senker skuldrene og får nyte roen.

Q: Hvis du var Norges statsminister, hva ville du lagt vekt på?

A: Mye jeg skulle ha ønsket å gjøre noe med, men definitivt ikke ta vekk de 51 millionene for internationell markedsføring som det prates om nå. Norge er et fantastisk land, og internasjonal turisme er meget viktig for vår BNP.

Vår bransje tar et stort ansvar for den laveste arbeidsledighet på ti år. Om ikke staten tar sitt ansvar å ser til at vi blir mer en mer attraktiv turistdestinasjon internasjonalt, så kommer det til å bli tøft for vår bransje til å være en like en like stor bidragsyter i den private sektor.

Q: Hvordan vil noen som kjenner deg beskrive deg?

A: Sterk, empatisk og dreven. Jeg vet hva jeg vil.

Q: Hvor går neste reise, privat eller i arbeid?

A: Jeg har akkurat blitt tante for første gang, så neste private reise går til Stockholm hvor jeg får kose med mitt lille tantebarn, Hugo. Neste jobbreise går til Drammen og nye fantastiske hotellet Quality Hotel River Station. Det skal bli utrolig kult å se det så fort det åpner!

Q: Har du noen spesielle hobbyer?

A: Jeg er en stor tilhenger av spabesøk, så jeg kan vel si jeg har klippekort hos The Well. Jeg nyter også det å gå på turer i skog og mark, hvor jeg får pustet inn den deilige, friske luften.

Q: Om du var fanget på en øde øy, hva ville du tatt med deg, om du fikk velge én ting?

A: The Lord of the Rings bøkene.

Q: Takk, har du ellers noe på hjertet?

A: Jeg ønsker å ta tilfelle til å takke alle mine fantastiske kolleger på Quality Hotel 33, dere er livsglede for meg.

Foto: Annelie Tell