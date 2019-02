Seks priser på TripAdvidors toppliste til Clarion Collection

Hvert år kårer TripAdvisor de 25 beste hotellene i verden. Via Travellers Choice, i kategorien Best service, har Clarion Collection tatt hjem tre plasseringer hver i både Norge og Sverige. De høyest rangerte Clarion Collection-hotellene i Norge er Clarion Collection Hotel Helma, Clarion Collection Hotel Tollboden og Clarion Collection Hotel Hammer. I Sverige hentes serviceprisen hjem av Clarion Collection Hotel Victoria, Clarion Collection Hotel Borgen og Clarion Collection Hotel Kompaniet.

– Å få tre plasseringer i hvert land, med dagens store hotellutvalg, er helt fantastisk. Det er utvilsomt en av de beste utmerkelsene man kan få, ettersom det dreier seg om gjestenes egne vurderinger. Jeg er utrolig stolt over hotellene som har lykkes i å vise hva god service handler om, sier Richard Svartvik, Director of Operations Sweden & Baltics.

I hotellenes egne systemer strømmer gjestenes tilfredshet med servicenivået inn på samtlige Clarion Collection-hoteller, men spesielt hos de seks vinnerne. Hotellene jobber strategisk med å kontinuerlig forbedre totalopplevelsen, med service i sentrum.

– Det som gjør at et hotell kan prestere svært godt på et tøft marked over lang tid, uansett beliggenhet, nyhetens interesse, utseende, pris og bygningens alder, er service. Det er menneskene som gjør opplevelsen. Hvordan vi ser gjestene, møter dem, hilser på og snakker til dem. Det å gå litt ekstra langt for å overraske og vise at vi setter pris på nettopp deg som gjest. At vi som jobber her får lov til å være oss selv og by på oss selv, det skaper en atmosfære som varer og er mer verdt enn beliggenhet og det å være trendy over tid. Service går aldri av moten, sier Trine Bingen, General Manager på Clarion Collection Tollboden i Drammen.

Clarion Collection Hotel Victoria var også med på listen for 2017, og har i år klatret tre plasseringer, og havnet nå på åttende plass. Clarion Collection Hotel Borgen havnet på tiende plass, og Clarion Collection Hotel Kompaniet fikk plassering 23. I Norge fikk Clarion Collection Hotel Helma plass nummer seks, Clarion Collection Hotel Tollboden nummer 15, og Clarion Collection Hotel Hammer nummer 21.

– Selvfølgelig har vi et enormt fokus på service, akkurat som alle våre kolleger og konkurrenter. Å komme med på denne listen er ekstremt prestisjefylt, og absolutt ikke noe vi tar for gitt. Personalet på hotellene våre er svært profesjonelle og det beste vi har, sier Mathias Mansoori, Director of Operations Norway.

Foto: Et av rommene på Clarion Collection Hotel Tollboden i Drammen. Foto fra Clarion Hotel.