Oppfordrer til inkludering og mangfold i idretten

Scandic oppfordrer unge idrettsutøvere til å stå imot press og være seg selv i en ny kampanje. Sammen med idretten skal hotellkjeden sette fokus på mangfold og inkludering i norsk idrett. Med seg på laget har de noen av landets største idrettsprofiler.

– I Scandic arbeider vi hver dag for å skape mangfold og inkludering blant våre medarbeidere og gjester. Dette engasjementet tar vi med inn i våre partnerskap. Press og utenforskap er også en utfordring i idretten. Det vil vi i Scandic gjøre noe med. Som stolt sponsor av norsk idrett ønsker vi å dyrke en idrett der alle kan føle seg hjemme, uavhengig av kjønn, gren eller nivå, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge.

Skal bidra til økt mangfold i idretten

Mangfold og inkludering har lenge vært blant Scandics kjernesaker. Sammen med Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund og Norges Skiforbund har hotellkjeden derfor utviklet kampanjen Vær deg selv, som skal vise unge utøvere at de kan drive med idrett uten å bekymre seg for hvor gode de er, hvordan de ser ut, eller om de har det nyeste og beste utstyret. Sammen med noen av landets største idrettsprofiler skal kampanjen bidra til et felles løft for en inkluderende idretts-hverdag for alle. Målet er å sette fokus på mangfold norsk i idrett.

– Sport er en viktig del av Scandic. Gjennom vårt samarbeid med idretten ønsker vi å fremme utøvere på alle nivåer. Altfor ofte dreier sponsorater seg om logoeksponering og seiersglans fra medaljer. I Scandic er vi stolt sponsor av både oppturer og nedturer. Det betyr at vi heier på en idrett der alle kan føle seg hjemme. Grasrota er det viktigste vi har i norsk idrett, og den må vi ta vare på, sier Cathrine Kleven Svendsen, sponsorsjef i Scandic Norge.

Tine Birkeland, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Scandic, kan fortelle at arbeidet med dette prosjektet har vært en svært givende prosess, og setter stor pris på engasjementet fra idretten, på tvers av særforbund og grener.

– Vi er veldig glade for responsen og engasjementet som idretten har vist for dette prosjektet fra dag én, og jeg er spesielt glad for den begeistringen som utøverne selv har vist. Vi setter utrolig stor pris på at de har bydd på seg selv og sine historier under #VærDegSelv. Som ekte idrettshelter og forbilder har de en enorm kraft og her tør de å vise sårbarhet og engasjement langt utover hva som er hverdagskost. Det er vi veldig takknemlige for.

Idrettsglede for absolutt alle

Idrettspresident Berit Kjøll mener det er på høy tid at mangfold og inkludering settes på agendaen i store og små idrettsmiljøer rundt om i Norge, og er svært glad for å ha med Scandic på laget.

– Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) arbeider for at alle mennesker gis like muligheter til å utøve og oppleve idrettsglede ut fra sine ønsker og behov. Vi skal synliggjøre vår nulltoleranse for juks, ekskludering og utenforskap i idretten. Alle som ønsker å delta i den organiserte idretten skal få lov til være seg selv, og ikke minst bli respektert for den man er. Vær deg selv-kampanjen støtter vår visjon om idrettsglede for alle, og vi er glade for å ha Scandic med på laget, forteller hun.

Om kampanjen

På utendørs-plakater og digitale flater, i annonser, i sosiale medier, som Facebook, og på egen hjemmeside oppfordrer Scandic unge idrettsutøvere til å stå imot press og være seg selv. Hotellkjeden har utfordret idretten til å samarbeide på tvers for et felles mål – en idrett der alle blir ivaretatt og løftet frem. Gjennom kampanjen Vær deg selv deler noen av landets største idrettsprofiler sine egne erfaringer, for å vise unge utøvere at de kan drive med idrett uten å bekymre seg for hvor gode de er, hvordan de ser ut eller om de har det nyeste og beste utstyret. Med seg på laget har de håndballspillerne Stine Brede Oftedal og Bjarte Myrhol og langrennsløperne Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug.

Les mer om kampanjen her.

Foto: Fra #VærDegSelv-kampanjen til Scandic. Montasje fra Scandic Hotels.