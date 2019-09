Christian André Pettersen Årets kokk for andre gang

Årets kokk og Årets unge kokk gikk av stabelen i Oslos Mathallen på tirsdag. Christian André Pettersen gikk av med seieren som Årets kokk og Aleksander Løkkeberg Vartdal vant Årets unge kokk.

Pettersen skal representere Norge i Bocuse d’Or Europe i Tallin i 2020, og i verdensfinalen Bocuse d’Or i Lyon i 2021. Dette er andre gang på rad at 30-åringen fra Bodø vinner tittelen Årets kokk.

I år lanserte Stiftelsen Årets kokk for første gang konkurransen Årets unge kokk. Målet med konkurransen er å løfte frem unge kokketalenter, og gi dem kunnskap og konkurranseerfaring.

Konkurransen skiller seg fra andre kokkekonkurranser på grunn av fokuset på kjønnsbalanse. Stiftelsen ønsket å ha med like mange kvinner som menn i konkurransen. Aleksander Løkkeberg Vartdal ble den historiske første vinneren av Årets unge kokk.

Viktig for kompetanseheving og rekruttering

– Konkurranser som dette er ikke bare viktige bidrag for å øke kompetansen innad i bransjen, men også for å øke rekrutteringen til matfagene. Det er et stort behov for faglært kompetanse i reiselivsnæringen og halvparten av reiselivsbedriftene tror behovet for faglærte bare vil øke de neste tre årene. Reiselivsnæringene kan levere på mange av de kriteriene dagens unge har når det gjelder en trygg og sikker jobb, med et godt arbeidsmiljø og mulighet for personlig utvikling, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Årets unge kokk sørger også for å få med flere kvinnelige kokker, og det er viktig. Kvinner kan like godt som menn, og det er flott at det i år settes et ekstra søkelys på dette, understreker Krohn Devold.

Stjernespekket dommerpanel

Årets kokk arrangeres hvert andre år, og kjente navn, som Arne Brimi, Bent Stiansen og Tom Victor Gausdal, har alle stukket av med seieren. I fjor vant Norges representant, Christian André Pettersen, bronse i Bocuse d’Or i Lyon. Dette befestet Norge som landet med flest medaljer i konkurransen noensinne.

Det var et nordisk stjernelag som bedømte årets fem kandidater: Rasmus Kofoed (Geranium), Esben Holmboe Bang (Maaemo), Matti Jämsen (president Bocuse d’Or Finland), Sebastian Gibrand (GibrandsGastronomi Stoclholm) og de norske Bocusekokkene Tom Victor Gausdal, Eyvind Hellstrøm, Lars Erik Underthun, Bent Stiansen, Sven Erik Renaa, Ørjan Johannessen, Gunnar Hvarnes og Christopher W. Davidsen. Jens Peter Kolbeck og Kjetil Gundersen var kjøkkendommere.

Kandidatene til Årets kokk 2019: Christian André Pettersen, Marius Dragsten Kjelsrud, Filip August Bendi, Øyvind Bøe Dalelv og Håvard Werkland.

Kandidatene til Årets unge kokk: Aleksander Løkkeberg Vartdal, Aron Espeland, Celine Ekholt, Liliana Haaland og Runar Helgeland.

Følgende priser ble delt ut:

Årets Kokk 2019: Christian André Pettersen (Team CAP)

2. plass: Filip August Bendi (Team Bendi)

3. plass: Øyvind Bøe Dalelv (Team Dalelv)

Beste geografisk identitet: Filip August Bendi (Team Bendi)

Beste commis: Eline Sofie Sunde (Team Bendi)

Årets kokk bærekraft-pris: Marius Dragsten Kjelsrud (Team MDK)

Årets unge kokk 2019: Aleksander Løkkeberg Vartdal (Team Vartdal)

2. plass: Aron Espeland (Team Aron)

3. plass: Runar Helgeland (Team R.H Norway)

Beste commis: Sebastian Skauen Johnsen (Team Vartdal)

Beste ganefryd: Håvard Werkland (Team Werkland)

Foto: Christian André Pettersen ble tirsdag 24. september kåret til Årets kokk 2019. Fotograf: Trygve Indrelid, NTB.