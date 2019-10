Quality Hotel 33 vil gi bort julebord

Julen er en tid som byr på minnerike øyeblikk med venner og familie. Slik er det derimot ikke for alle, men heldigvis fins det ildsjeler som sørger for en varm og hyggelig jul. Nå ønsker Quality Hotel 33 å gi bort en hyggelig opplevelse til noen som gjør noe bra for andre.

For fjerde året på rad arrangerer Quality Hotel 33 julebord-show med middag, underholdning og konsert. Det hele startet med et show i 2016, som nå har vokst til et todagers-show med konsert, stand-up og festmiddag for mange lokale osloborgere og bedrifter. I fjor landet Quality Hotel 33 julebords-rekord med 900 deltagere, og allerede i september i år har hotellet slått fjorårets rekord, med to snart fullbookede show 6. og 7. desember. Selv om julebordene bookes opp for fullt, ønsker hotellet å gi plass til ildsjeler på årets julebord, for å feirem de som gjør noe bra for andre.

– Det har vært enorm interesse for årets julebord, hvor vi allerede nå har et fåtall billetter igjen. Det er gøy å se at det er så mange som gleder seg til å se Loveshack på scenen igjen. I år ønsker vi å gjøre noe ekstra hyggelig for noen som gjør noe bra for andre ved å gi bort et julebord. Det er viktig for oss på Quality Hotel 33 å være gode naboer, og derfor gjør vi dette, sier hotelldirektør Annelie Tell.

Quality Hotel 33 ser derfor etter ildsjeler som har gjort noe bra for andre. På hotellets egen Facebook-side inviterer de sine følgere til å nominere enkeltpersoner som har gjort noe bra for andre, og med det søker de gode historier som vekker julestemningen. En jury ved Quality Hotel 33 vil deretter plukke ut én person som får en julebords-opplevelse for fire personer. Vinneren kunngjøres mandag, 14. oktober 2019.

– Det fins ingen bedre følelse enn å gjøre noe godt for andre, så nå gleder vi oss veldig å ta imot den heldige vinneren som virkelig fortjener denne feiringen. Juryen kommer nok til å få det vanskelig med å ta en beslutning ut fra alle de varme historiene vi har fått så langt, avslutter Annelie Tell.

Fakta

Frist: Mandag 14. oktober 2019, kl 12:00

Showdato: Lørdag 7. desember, kl 17:00

Hva: Julebord for inntil fire personer gis bort. Inkluderer velkomstdrink, tradisjonell julebuffet med dessert, show med Mads Hadler, konsert med Loveshack, og til slutt dans med DJ Maddie M.

Total verdi: kr 3980,-

Hvordan søke: Gå inn på Quality Hotel 33s Facebook-side og nominer deg selv eller en ildsjel ved å beskrive hvorfor akkurat du eller denne personen burde vinne. Trekk gjerne frem en spesifikk hendelse der personen har gjort noe bra for andre i lokalmiljøet.

Foto: Anneli Tell, hotelldirektør ved Quality Hotel 33 i Oslo. Foto fra Quality Hotel.