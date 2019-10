En nordisk favoritt

Condé Nast Traveler har nå publisert resultatet av sin årlige Readers’ Choice Awards, med fire Nordic Hotels & Resorts-hoteller rangert fra nummer én til 15 av de beste hotellene i hele Nord-Europa. Over 600.000 av Condé Nast Travelers lesere over hele verden har sagt sin mening.

The Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards er den eldste og mest prestisjefylte anerkjennelsen i reiselivsbransjen. Vinnerne blir ofte omtalt som «de beste av de beste i reise». NHR er stolte over å kunne meddele at de har fire hoteller med på årets liste:

Amerikalinjen: nummer én i Nord-Europa og nummer fire i hele Europa

Skt Petri: nummer tre i Nord-Europa og nummer én i Danmark

Hotel At Six: nummer åtte i Nord-Europa og nummer to i Sverige

THE THIEF: nummer 15 i Nord-Europa, og nevnt på listen fem år på rad

– Vi er svært takknemlige for denne ærefulle anerkjennelsen. En stor takk til alle gjester som har stemt på oss, og gratulerer til vinnerne. Reiselivsbransjen legger stadig listen høyere for hva gjester kan forvente når de er på reise, og konkurransen er virkelig tøff, sier Trond Bastiansen, COO of Nordic Hotels & Resorts og fortsetter:

– Amerikalinjen åpnet dørene for gjester i mars, og er nå kåret til det beste hotellet i Nord-Europa. Skt. Petri har gjennomgått en totalrenovering og rangerer som nummer én i Danmark. Stockholmsmarkedet er i sterk vekst og har åpnet mye nytt og spennende. Midt i dette er At Six rangert som Sveriges nest beste hotell. Sist men ikke minst har The Thief lykkes i å havne på listen for femte år på rad. En virkelig fantastisk prestasjon, og velfortjent, med tanke på den formidable innsatsen de har gjort for å heve nivået på en femstjerners hotellopplevelse i Oslo.

– Vi er stolte og glade over å motta disse prestisjefylte prisene fra leserne av Condé Nast Traveler. Jeg vet at hotellene våre jobber hardt hver eneste dag for å overgå gjestenes forventninger, og denne anerkjennelsen går rett til hjertet. Det er så mange dyktige aktører over hele verden som åpner flotte hoteller og leverer plettfrie gjesteopplevelser. Det å skille seg ut i dagens high-end hotellmarked er derfor ingen enkel oppgave. En viktig del av vår strategi de siste årene har vært å utforske hvordan en hotellopplevelse på et luksushotell kan leveres på en bærekraftig måte for å lette vårt miljøavtrykk. Det er spennende å se hvordan gjester også synes dette blir stadig viktigere, tilføyer Mikael Österlund, VP Commercial Performance.

Foto: NHR har fire hoteller på listen over Nord-Europas beste hotellopplevelser i årets Condé Nast Readers’ Choice Awards. Foto fra Nordic Hotels & Resorts.